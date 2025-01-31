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大陸 大陸焦點 特派現場

過年烤肉太吵！鄰居竟「發射鞭炮制裁」2分鐘…整群人被炸跑

記者廖翊慈／綜合報導

大陸網上近日瘋傳一段凌晨過年的烤肉影片。一群男女坐在戶外圍成兩圈烤肉，交談過程中，還有人大聲唱著歌。隔壁鄰居疑似受不了噪音，竟點起鞭炮，往「目標」方向發射，長達近2分鐘的「驅趕」，讓該群人當場嚇到逃跑。

據《星島日報》報導，網上流傳影片顯示，疑有人不滿大年初一凌晨，一群男女在戶外烤肉飲酒慶祝，聲音過大，竟施以「重火力」驅趕，狂射數十發「雙龍吐珠」，嚇得原本在街邊「開趴」的十多名男女，雞飛狗跳。

▲▼鄰居發射鞭炮制裁2分鐘。（圖／翻攝自微博）

▲▼鄰居發射鞭炮制裁2分鐘。（圖／翻攝自微博）

▲▼鄰居發射鞭炮制裁2分鐘。（圖／翻攝自微博）

▲▼鄰居發射鞭炮制裁2分鐘。（圖／翻攝自微博）

▲一群人被嚇到逃跑。（圖／翻攝自微博，上同）

相關影片引起網友熱議，「看得十分療癒」、「吃什麼烤肉，吃炮啦」、「太狂了，是真的滿紓壓的」、「報告班長，請班長以火力掩護我，完成攻擊前準備」、「惡人還需惡人磨」、「雖然很療癒，但是好怕瓦斯爆炸」、「真是殺傷武器，煞費苦心了」。

不過該段影片被部分網友指出，為去年所發生的事故，所幸無人受傷。因今年過年連續發生多起鞭炮炸麵粉、鞭炮炸下水道、鞭炮炸化糞池等意外，相比往年更加頻繁，讓官方拿出不少相關影片，作為警示宣傳，呼籲民眾在享受年節氣氛下，也應注意鞭炮的正確使用方式，以免發生無法挽回的憾事。  

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