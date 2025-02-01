「撿到中1000元刮刮樂」店家說要告　女拿到錢：眼紅還是我手賤？

▲刮刮樂。（示意圖／記者呂佳賢攝）



網搜小組／劉維榛報導

非自己購買的中獎刮刮樂，撿到算誰的？一名網友透露，在刮刮樂店家的桌上回收盒，發現一張中1000元的刮刮樂，拿去換錢時，被告知此舉可以提告，但理論後仍讓原PO換錢，讓原PO質疑「店家是眼紅還是我真的手賤？」過去就發生類似案例，刮刮樂雖然「認券不認人」，但小心可能涉嫌侵占遺失物罪。

一名網友在Threads自述，過年期間去彩券行差點被告，原因是她碰了要回收的刮刮樂盒子，在裡頭撿到1000元中獎刮刮樂要去兌換，店家告知有監視器，是可以對她提告的。

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不過最後店家還是讓她換錢，對此，原PO求問大家看法，「我大傻眼還有這樣子的喔？店家是眼紅還是我真的手賤？」

底下網友熱議，「店家打烊後很多都會自己鐵門拉下來自己再刷一遍，你拿了原本屬於他的1000元」、「那大家都跑去回收桶挖就好啦，買刮刮樂幹嘛」、「我連桌上的都不太敢拿起來看，感覺店家就是賺這波」、「盒子是店家的資產 ，在盒子裡面就等於店家的，在法律上感覺你會吃虧一點」。

有網友則直呼，「新聞有報過類似，店家事後檢查漏獎，有尋監視器找到原主人告知，嚴格說起來，原主不知道但是店家要計較的話，你就是侵占罪」、「拿去警局公告6個月後無人認領即可變你的，但不知過兌換期限了沒，商家也不會知道那張是否有中」。

事實上，過去有女子撿到一張中5千元的刮刮樂，拿去兌獎時，店家告知這張刮刮樂不是她的、拒絕兌獎，還把彩券收走。業者則解釋，會沒收是希望可以幫忙找到失主，事後，根據監視器錄影畫面顯示，確實發現2名男子才是真正的中獎人。

業者也強調，已經將中獎的刮刮樂交由警方保管，如果超過6個月無人領回，獎金才會歸撿到的女子所有。

總結來說，刮刮樂雖然「認券不認人」，但不論是撿到彩券去兌獎或是拿走彩券，都有可能涉嫌侵占遺失物罪，還是交給警方處裡最保險。