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一波又一波別傻傻分不清　醫曝新款音波、電波、雷神微針差異　

▲許文碩醫師介紹身旁的雷神微針加閃電音波機器 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲許文碩醫師介紹身旁的雷神微針加閃電音波機器 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

過年前不少人愛美會到醫美診所進場保養，就是希望過年期間能夠美美的！但怕動刀來不及恢復，也有人選擇「電波」，不過不說你可能不知道，現在醫美診所的相關電波、音波療程可是越來越先進，光是年初就有不少新款機器進到台灣，讓愛美女性搞得霧煞煞。

醫美診所目前有一款以「雷神微針加閃電音波」2效合一的機器，主打就是2合一，強調可以改善膚質、緊緻拉提以及藥物導入，碩麗診所院長許文碩醫師就說：「比傳統機器的針更多再加上音波的作用，可以同時治療緊緻皮膚，相較過往的機器，全臉都可以治療，像是上眼皮、下眼皮，甚至脖子，還有頭皮也可以治療，就是頭皮可以做育髮的動作、刺激毛囊，讓一些脆弱毛囊或是受傷毛囊可以重新生長來達到育髮效果」。

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▲許文碩醫師介紹身旁的雷神微針加閃電音波機器 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲侯宜均醫師示範二代美國音波 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲許文碩醫師介紹身旁的雷神微針加閃電音波機器 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲鳳凰電波機器 。（圖／記者吳奕靖攝）

許文碩醫師也說過往音波機器就像是煮雞蛋一樣，要把雞蛋煮熟外面的溫度就要很高，裡面的蛋黃才會熟，可是現在有微針的話，就像是「把蛋殼敲開一個洞，讓我們可以進去的話，熱感就不用很高，就是痛感跟熱感會好一點，舒適度會比傳統電波好很多」。許文碩醫師也強調如果臉上有開放性傷口，就不適合這樣的新款機器療程。

不只有2效合一的機器，還有促成膠原蛋白增生、更加緊緻以及拉提的二代美國音波，彭賢禮皮膚科診所的侯宜均醫師說：「美國音波跟市面上音波最大差異，就是有即時的超音波影像升級，讓醫生可以根據每一位客戶皮膚厚度影像顯現，正確的打在我們希望的層次，這樣每一發都是打在必要的位置也不會浪費，擊發的速度會更快」。

其實市面上之前也流行一款很夯的療程叫做「鳳凰電波」，跟現在的二代美國音波機器相比，差在加熱溫度不一樣，治療深度也不一樣，治療範圍的體積也不太一樣，總之「鳳凰電波就是主打在皮膚緊緻，皮膚彈性會改善，至於音波就是主打拉提，就是下垂鬆弛效果會比較好」。

侯宜均醫師也強調，市面音波、電波機器很多，民眾要治療之前應該要找專業醫師評估，「就是要看你在意的部位，還有最需要改善的地方會是什麼？我們再來看說他適合的療程是什麼，這還是要看每個人，像是上眼皮，音波就沒有辦法治療到，這部分就需要靠電波，主要就是要看要改善部位」。

不過現在也因為音波、電波的機器持續在更新，也有醫美診所決定退出這個市場，專心以「醫美手術」作為主要的診所方向，他們私下透露機器真的更新汰換率太高，購買儀器投入的成本跟治療費用的回收走向低價，所以不一定能夠有效回收，往往成本才剛回收，又有新的機器在市面出現，所以投資報酬率不高，因此決定退出電波以及音波的療程市場。

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