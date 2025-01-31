怕親戚到家炸廁所她一招反制！　網笑瘋：一定遇過很糟糕的事



▲為了防止大家弄髒廁所，網友分享家中阿姨決定把廁所的門把換成了指紋鎖。（示意圖／翻攝自Pixabay）

圖文／CTWANT

每到過年期間，家族成員都會團聚在一起，然而有位網友分享，家中的阿姨面對這種情況，竟使出殺手鐧，因為怕大家弄髒廁所，決定把廁所的門把換成指紋鎖，全家只有她有權限「上廁所」，事後，全家還在討論是不是以後回老家要自備流動廁所。

原Po於社群平台Threads發文分享，過年回老家，有位阿姨想法比較特別，為了防止大家弄髒廁所，就決定把廁所的門把換成了指紋鎖，全家十幾個人只有她有權限進廁所。

在影片中可看到，無論怎麼轉門把，都無法開啟廁所門，事後全家在客廳討論，是不是以後回老家要自備流動廁所，還是請阿姨換成投幣解鎖。

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此文一出，不少網友都笑瘋，紛紛留言討論「我真的要笑死，但對潔癖人來說這真是太棒的設計了愛死」、「阿姨的想法非常好耶，畢竟大家走後，清理的還是自己，不如不讓大家用」、「可以去理解她的想法，她一定遇過很糟糕的事」，但也有人表示「單純廁所應該還好，但如果會在裡面洗澡其實不建議這麼換，一般廁所的鎖都是外面可以打開的，以防出什麼意外，可以及時衝進去救人」。

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