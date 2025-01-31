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香港春節習俗變化大！　「過年氣氛」漸失…花攤減少了

▲。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲如今港人尤其是年輕人過春節，更喜歡在家裡擺放百合。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

文／中央社

對於許多香港老人家來說，春節才是「真正過年」，但新一代港人對農曆新年重視的程度顯然日漸下降，一些春節習俗也出現變化甚至消失，過年氣氛漸失。

每年春節前，香港政府都會在港島、新界及九龍設立臨時花市，讓花農集中銷售，市民也都會前往買花過年，並以除夕夜人最多，因為一般人習慣吃完年夜飯逛花市。

數十年前，港人買花過年主要是桃花、大桔、劍蘭、水仙、蟹抓、菊花等，這些都是中國傳統節日花朵，但如今港人尤其是年輕人過春節，更喜歡在家裡擺放「洋花」，比如洋蘭和百合等，這跟平常在家裡插花沒多大分別，春節氛圍也有所改變。

此外，幾十年前，花市攤位大都是賣花的，但如今賣乾貨的攤位更多，比如春節掛飾、玩具、氣球和個人飾物等。相對之下，花攤少了很多，且洋蘭、百合等也成為主流，與以前情況大相逕庭。

在香港已消失的春節習俗中，老人大概最感可惜的是放鞭炮。數十年前，小孩過年最愛放鞭炮，但香港於1967年發生「左派暴動」後，政府就加強管制炮竹，後來更完全禁絕。

到了今天，「炮竹一聲除舊歲」只成為春聯上的賀語，大街小巷已失去了爆竹聲。

香港是華人社會，過春節是大事，更是人生一年之始。也因此，數十年前過新年，每個家庭無論多窮，父母都會為子女買一套新衣裳。大年初一，小孩都會穿上新衣裳示人。

但不知從何時開始，新衣習俗已經消失；也許是社會富裕了，買新衣裳已經不再是什麼奢侈的事。

香港已消失的春節習俗還有小孩派「財神」、各家做「煎堆」（芝麻球）、「油角」（油炸餃子）供小孩及拜年親友食用等。

香港春節氛圍漸失，另一個原因是有愈來愈多的港人在春節期間到海外或中國大陸度假，他們說是「避年」。以前春節，港人大都留港，在海外的也要趕回港過年，但現在不少港人喜歡利用春節假期出外旅遊，香港也因此變得冷清。

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