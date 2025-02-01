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開工冷蛇蛇！雨襲變天「先濕後冷」　強烈冷氣團接力11°C凍台

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▲開工日強烈大陸冷氣團南下冷蛇蛇。（圖／中央氣象署）

記者許力方／台北報導

開工冷蛇蛇！中央氣象署表示，初四、初五今明2天鋒面接近、通過，各地降雨機率增高，北東地區轉局部陣雨，中南部也有零星陣雨，緊接著東北季風增強，3日開工日（下周一）後，新一波強烈大陸冷氣團南下，將再度明顯轉冷，一路冷半周時間。專家分析，最低溫時段將落在4日（下周二）前後。

氣象署預報，今天（2月1日）初四受到鋒面通過影響，清晨以前各地有局部短暫陣雨，白天以後中南部、臺東及澎湖、金門、馬祖的降雨會變得較為零星，剩下北部、東北部及東部地區仍有局部短暫陣雨；至於氣溫方面，各地及金澎低溫14至18度，馬祖約12度，白天北台灣及金澎高溫20至22度，馬祖16度，感受稍涼，台中至台南及花東約23度，高屏可以來到26度左右，感受較為舒適溫暖。

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▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▲鋒面通過雨襲轉濕。

隨著鋒面通過，明天（2日）東北季風增強，氣象署指出，北部、東半部、恆春半島及中南部山區有局部短暫陣雨，到了3日（下周一）開工日強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫將明顯下降，越晚越冷，北部及東半部仍有局部短暫雨。預計4、5日（下周二、三）冷氣團影響，北部、東北部及東部寒冷，中南部早晚寒冷，其中基隆北海岸、東半部局部短暫雨，一直到6日（下周四）冷氣團才會減弱，各地氣溫回升。

天氣風險公司分析，連假最後週末會有鋒面發展並接近台灣，東北季風將在午後先稍微增強，冷空氣還不明顯，但迎風面地區降雨更加持續，周日鋒面通過後，冷空氣才會南下，這時台灣又會由北而南經歷一次降溫。目前預估，這波冷空氣會來到強烈冷氣團等級，最低溫時段落在4日前後，北部平地的低溫大約在11至12度，中南部12至15度，這一波也是先濕後乾的類型。

▲▼低溫特報。（圖／中央氣象署）

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