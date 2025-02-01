好市多經典1麵包「難得特價」！大票會員搖頭：100也不買

▲好市多一款經典麵包特價。（示意圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

不少人會到好市多（Costco）採購生活用品和食材，有會員日前去逛的時候，發現麵包區一款麵包難得特價，就帶了一組回家，並分享優惠資訊給其他人。結果留言處一票會員紛紛搖頭，「100也不買」、「以前的比較好吃！新的買過一次就再也不買了。」

有會員在「Costco好市多 商品經驗老實說」分享優惠資訊，只見他拍下「經典水煮窯烤貝果」，原價是239元，折扣89元，12入只要150元，等於一個只要12.5元。原PO就心動，「很久沒買了，因為破兩百抵制一下，現在難得特價一百多買了一組。」

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貼文引起討論，不少會員紛紛搖頭，「自從換了什麼水煮的以後，我買過一次，我這輩子第一次在好市多退貨」、「藍莓完全不行了，有個奇怪的味道」、「蔓越莓口味的，化學味非常重」、「以前的比較好吃，蒸完吃都QQ的，現在的蒸完比較硬」、「還我以前的藍莓！」

不過，也有網友表示，「只有我覺得變好吃了？」「美國的貝果真的就是這樣，我反而很不喜歡台灣麵包店做的那種很甜很軟的貝果。」還有人分享自己的吃法，「蒸完，再抹奶油醬很讚，變成連鎖店早餐的感覺」、「用烤箱烤過再吃，超棒。」