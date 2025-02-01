國道貪食蛇「要改走平面？」　1狀況過來人推爆：寧可慢慢來

▲國道返鄉車潮塞爆。（圖／高公局）

記者鄺郁庭／綜合報導

今天是大年初四，從昨（1/31）日開始就出現國道貪食蛇，許多人返鄉在國道塞爆，有人從高雄開到竹北花了8小時還沒到，也有人從屏東開到桃園花了9.5小時。就有網友表示，如果國道很塞的話，會不會改走平面比較快？留言處就有老司機分享經驗，建議「一種狀況」可以走省道，話題引發討論。

有網友在PTT的Gossiping板問卦「國道塞車改走平面到底會不會比較快？」如果國道很塞的話，有些人可能會選擇下交流道走一般道路，但也有人覺得沒有比較快，不如在國道上慢慢滑行前進。可他發現，好像很多人在苗栗路段會選擇走平面道路，卻一樣塞到不行。

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貼文引發討論，「過了湖口就順了，很神奇」、「走平面有機率走錯路，更浪費時間」、「本地鄉民表示：平面頂多紅綠燈多」、「再怎麼塞，均速還是國道快」、「平面一堆紅綠燈一樣塞」、「彰化到台中塞，苗栗到新竹塞，過了新竹後一路暢通。」

有老司機則是分享經驗，「我都跑過，答案是塞車快」、「嘉義楊梅塞車六小時，省道沒比較快」、「我個人的經驗，從嘉義到二林，不管走省道還是61，走國一塞車塞死還是比較快」、「應該說，除非上面停住，只要有跑，就算跟機車一樣40也比較快」、「有次返鄉走西濱，結果更慢。」

還有網友認為，擔心某種狀況的時候，就可以選擇走平面道路，「塞國道會尿急，更慘」、「不會比較快，但心情可能比較好」、「沒有比較快，但累時比較方便停下來休息」、「想廁所的時候，就知道平面道路的好」、「除非膀胱不夠力，不然繼續塞。」

一名駕駛就分享，幾年前有次從南部開到台北，他在民雄下交流道改走省道，「為什麼我要下高速？因為我民雄前想尿尿，憋到快受不了。」所以儘管知道走國道更快，但塞車的時候開起來真的很難受，「我寧可慢慢來。」