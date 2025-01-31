這才是常態！一票花3千塊↑買刮刮樂「曝回收率」哭：不玩了啦

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者施怡妏攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

過年一到，很多人都會想買刮刮樂試手氣，希望自己成為那個百萬得主。就有網友花了3000元買了12張刮刮樂，結果一共只中1100元，等於有1900元「做公益」，忍不住哀號超扯。貼文一出，不少人紛紛苦笑直呼，這才是常態，「我買兩張500摃龜就不玩了啦」、「才賠1900，我是你的10倍以上。」

原PO在PTT的Gossiping板發文，「慟！花3000塊刮刮樂只中1100」，到彩券行花了3000塊，買了500塊的刮刮卡2張、200塊的10張，共計12張要跟家人一起玩。結果最終只中1100元，等於有1900元「捐給公益」。他還特別提到，其中一款刮刮樂買5張中了3張，其他款式完全沒中，中獎率讓他傻眼直呼「超扯！」

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貼文一出，有網友也覺得超哀怨，「我買兩張500摃龜就不玩了啦」、「才賠1900，我是你的10倍以上」、「我2800剩1000」、「8000只中2000的路過」、「3800中500路過」、「我4張1000全摃龜，0.8%的機率給你參考」、「自己買一張200元中2000元，親戚借好運加碼投資3000元，買2張1000+2張500，中1500；再拿去買15張100元，中500元。3000元最後剩500元，結論是見好就收、入袋為安，勸世文」

還有人直呼這才是常態，「三成差不多」、「脆上面一堆中十萬百萬的」、「輸11000啦哭啊」、「中獎只是少數，絕大部分都是韭菜」、「感謝你當分母。」

事實上，日前臉書粉專「股海筋肉人」曾發文，分享「蛇年新年期間的36檔刮刮樂攻略」，針對預期可回收金額，各個面額刮刮樂的「最佳解」如下：

2000元（僅一檔）：「2,000萬超級紅包」

1000元：「1,000萬大富翁」

500元：「財神發紅包」

300元：「鈔票一把抓」

200元：「恭喜發財」

100元：「旺旺來」

股海筋肉人強調，所有刮刮樂的「期望值都還是負的」，務必量力而為。此外，若只是想體驗中獎喜悅，不在乎損益的話，可以考慮500元的「金蛇獎」。