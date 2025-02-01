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國道塞車「速限100該提高了？」　老司機罵爆1種車：不塞才怪

▲▼初一下午塞車。（圖／翻攝高公局1968）

▲連假常見塞車潮。（圖／翻攝高公局1968）

記者鄺郁庭／綜合報導

每到連假，高速公路難免出現車潮，國道貪食蛇的畫面更是稀鬆平常。就有網友發問，高速公路速限普遍是100～110，但現在時空背景不同，隨著車子穩定性提高，國道速限是不是也該提高了？話題引發討論。其中，不少老司機認為塞車主因是1關鍵，「不塞才怪。」

原PO在PTT的Gossiping板問卦「高速公路速限是不是該提高？」現在高速公路速限普遍是100～110，「但是現在時空背景不同，車子穩定性也提高了」，忍不住發問「高速公路速限是不是該提高了？」

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貼文引發議論，「台灣速限感覺沒意義 沒有人會遵守」、「沒意義，不如封幾個閘道」、「測速減少，速度提高，上下交流道不要放一起，就變順了」、「提高到130差不多，慢車就去外側」、「高速踩剎車會再跑一段距離，很容易撞上，交流道塞到高速公路上來，開太快就會撞上。」

其中，許多人紛紛點出1狀況，認為那才是塞車主因，「一堆龜車」、「最有效的其實是提升最低速限+嚴格取締，台灣龜車太多又不自覺，沒有跟上車流概念」、「叫龜車先離開內線」、「一堆卡著超車道，在超車道開100」、「嚴抓無故佔用內車道。」

【延伸閱讀】
►國道貪食蛇「要改走平面？」　1狀況過來人推爆：寧可慢慢來
►初三國道貪食蛇！　屏東-桃園塞9.5小時：比日本來回還久

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