過年《甄嬛傳》馬拉松看不膩！「情緒價值」背後暗藏商業啟示

▲農曆春節不少人喜歡重溫劇集《甄嬛傳》，你知道看在商業觀察家眼裡，其實劇中有許多可用於創造出商機的情緒價值嗎？（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

過年有不少人的餘興節目是跟上甄嬛馬拉松！《甄嬛傳》作為2011年播出的電視劇長紅至今，就算你沒看過，也可能從身邊的人口中聽過劇裡的名台詞和角色，因為它實在是太貼合現實世界會發生的各種情況，引發多數的人共鳴、帶來滿滿的情緒價值。著名商業觀察家蔡鈺在其著作《情緒價值：被你輕忽的隱形利潤，商業競爭的下一個賽道》一書中，就透過解析《甄嬛傳》中的情緒價值如何運用在商業領域，針對產品同質化過高、產能過剩等巨大痛點，教讀者利用情緒來提升產品價值，像是回應消費者的情緒、為消費者創造情緒、打造產品的情緒價值等，藉由系統化的方法結合經典商業案例，讓人在情緒裡發現無限商機，創造隱形利潤，很適合過年跟追甄嬛一樣一起追起來！

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作者：蔡鈺

摘自：時報出版《情緒價值：被你輕忽的隱形利潤，商業競爭的下一個賽道》

●精選書摘

《甄嬛傳》─長盛不衰的電子榨菜案例

・高效共情仲介

人們把《甄嬛傳》當成大型情境資料庫使用，一方面是因為可以跟劇中的角色共情，另一方面是因為這座情境資料庫是共用的，能夠幫人們跟素不相識的人建立共情，而這讓它在今天的互聯網和社交場合，成了一個非常高效的共情仲介。

這種共情仲介的第一個作用展現在劇集的彈幕上。無論你是否看過《甄嬛傳》，我都建議你找個時間打開優酷，配合著彈幕，看看第一集。你要重點看的就是彈幕。

我提醒你注意兩個關鍵片段。第一集開始不久，少女甄嬛在寺廟裡為愛情禱告，說「信女願得一心人，白首不相離」。這時候你看彈幕，就會發現觀眾也在彈幕裡各許各的願：「信女願2023考試上岸」、「信女願家人平安」、「信女願成功懷孕」等等。

又過了幾分鐘，秀女沈眉莊的家長驗收她的選秀準備工作。家長問她：「若是皇上問你讀過什麼書呢？」劇中的沈眉莊答《詩經》、《孟子》之類，而彈幕也跟著刷《高等數學》、《系統解剖學》、《無機化學》、《驗光技術》等。觀眾是在幹什麼？是在報自己上學時的主修科目教材。

看到這兩個關鍵片段你就會明白，《甄嬛傳》的劇集加彈幕，是一個打通了不同溫度層的「網路team building基地」。

劇情就是槓桿，藉由這個槓桿，可以看到其他陌生人正經歷什麼、關心什麼，還能從陌生網友的腦洞裡獲得意想不到的靈感和情緒資源。借著網友們的彈幕，你會發現，原來這段劇情還可以這麼理解，原來那段遭遇還可以那麼反應。

所以，為什麼有人說《甄嬛傳》刷十遍都不膩？每次來都是在跟新的彈幕網友分享互動，也是原因之一。你可能還會發現很多人在彈幕裡刷自己看劇的日子，什麼2023年4月3日、2019年12月15日，這不就是在打卡自己的團體日嗎？

我印象很深的一個彈幕是「菜鳥裹裹」四個字。菜鳥裹裹是阿里巴巴的物流服務，它為什麼會出現在《甄嬛傳》的彈幕裡呢？網友其實是用它來評論安陵容做為後宮職場新人，因為發揮失誤，被皇帝下令裹著被子送出寢宮。菜鳥裹裹自己絕對不會想到，它有一天能被用來命名新人搞砸任務的情境。

除了讓觀眾在彈幕裡互動，《甄嬛傳》這個大型共情仲介的第二個作用體現在劇集之外。

這部劇在2011年一開播就貢獻了很多經典台詞，像是「臣妾做不到啊」、「賤人就是矯情」之類，情緒張力都非常高。但隨著時間流逝，你會發現劇中很多台詞，乍聽沒那麼強的情緒張力，也漸漸開始成為流行梗。例如，「翠果，打爛她的嘴」、「這福氣給你要不要啊」、「粉色嬌嫩，你如今幾歲」等等。

這些台詞聽起來平凡無奇，在其它電視劇裡也有類似的，為什麼僅僅因為出自《甄嬛傳》，就能變成流行語？原因就是，人們正借助《甄嬛傳》這個共情仲介，來降低跟其他人的溝通成本。看《甄嬛傳》的人越多，劇中那些看似平淡無奇的台詞，就越能成為調用典型情境的口令。2023年年初，中國新冠疫情高峰的時候，很多網友用了一個詞來形容自己的症狀──「寶鵑嗓」。這是什麼意思？《甄嬛傳》裡安陵容發現自己賴以生存的歌喉啞了以後，驚慌地喊：「寶鵑，我的嗓子！」「寶鵑嗓」這個梗就來自這裡。

《甄嬛傳》被刷了十幾年以後，成了你的情境資料庫，也成了我的情境資料庫，成了王富貴的情境資料庫，也成了劉秋香的情境資料庫。王富貴並不知道劉秋香身上發生過什麼事，也不能體會劉秋香的感受。但是當劉秋香說出劇中的一句台詞時，王富貴馬上就能反應過來它是哪個角色說的，這個角色當時的遭遇和心情是什麼。於是，王富貴借助《甄嬛傳》理解了劉秋香。

★本文經時報文化出版授權，摘自《情緒價值：被你輕忽的隱形利潤，商業競爭的下一個賽道》