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同一天「開出威力彩、大樂透二獎」　大票人湧入屏東彩券行！

財神加持！屏東彩券行同日開出威力彩、大樂透二獎　總獎金逾2千萬

圖文／鏡週刊

屏東市的「天天來公益彩券行」，在大年初二（29日）和大年初三（30日）接連開出威力彩和大樂透的二獎，總獎金高達超過2千萬，讓這家彩券行一夕間成為焦點。這家彩券行位於屏東市南昌街，緊鄰熱鬧的屏東都城隍廟的財神廟，春節期間人潮湧動，買氣相當旺盛。

1月30日，這家彩券行同時開出了威力彩和大樂透的二獎。根據台彩的官方派彩結果，威力彩第114000009期開出2注二獎，每注獎金達到1,147萬1,552元；而大樂透第114000013期則開出了4注二獎，每注獎金為113萬4,108元。這樣罕見的情況正因春節期間大樂透每日開獎，才讓同一天能夠開出這麼多大獎。

「天天來公益彩券行」在獲得雙重好運的消息後，也在店內布置了慶賀的擺設，並貼上了「金蛇進店、霸氣眷顧」的標語，向大家宣布這個幸運的消息。店內的買氣也因此暴增，民眾紛紛湧進來購買彩券或刮刮樂，並到旁邊的財神廟過金元寶，祈求新的一年能夠再度中獎、發大財。

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