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初一清晨2.3℃　白天回溫！強烈冷氣團亂開工

▲中央氣象署發布低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

▲大年初一（29日）清晨寒流加上輻射冷卻影響，各地天氣仍然非常寒冷。（示意圖／ETtoday資料照）

記者葉國吏／綜合報導　

寒流持續發威，大年初一清晨最低溫出現在苗栗縣三灣鄉03：00測得2.3度。氣象暑針對17縣市發佈低溫特報。白天開始寒流減弱回溫；2／3有另一波強烈大陸冷氣團報到。

根據中央氣象署資料顯示，大年初一（29日）清晨寒流加上輻射冷卻影響，各地天氣仍然非常寒冷，台南以北、宜、花及金、馬低溫約7-10度，其中新北、苗栗、台中及彰化有局部6度以下低溫發生的機率，至於高屏、台東及澎湖也只有12、13度，清晨請注意保暖，白天開始寒流減弱，氣溫逐漸回升，北部、東半部及澎湖、金門高溫16-19度，中南部20-22度，馬祖約13度，日夜溫差大。

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▲▼低溫特報。（圖／中央氣象署）

▲低溫特報。（圖／中央氣象署，下同）

氣象暑針對17縣市發佈低溫特報，橙色燈號(非常寒冷)：新北市、苗栗縣。黃色燈號(寒冷)：基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣。

1/30(初二)風向漸轉偏東風，各地白天氣溫回升，輻射冷卻影響，早晚天氣偏冷，西半部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。

1/31(初三)風向轉東南風，水氣漸增，東部、東南部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區晚起由於鋒面接近，亦將轉為有局部短暫陣雨的天氣；2/1(初四)鋒面持續接近，各地有局部短暫陣雨。

氣溫：1/30-2/1北部及東北部7-25度，中部11-26度，南部14-27度，花東13-24度；澎湖14-20度，金門10-20度，馬祖9-17度。

▲▼低溫特報。（圖／中央氣象署）

▲全台溫度預報。

2/2(初五) 鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為局部短暫陣雨後多雲。

氣溫：2/2北部及東北部14-20度，中部15-26度，南部17-28度，花東17-24度；澎湖16-20度，金門12-18度，馬祖11-15度。

▲▼低溫特報。（圖／中央氣象署）

▲春節連假天氣。

2/3大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫下降，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲；2/4大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷；東部、東南部地區及中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣溫：2/3、2/4北部及東北部9-16度，中部11-20度，南部12-22度，花東12-21度；澎湖13-17度，金門10-16度，馬祖9-13度。

2/5至2/7持續受冷空氣影響，各地天氣偏冷；水氣減少，各地大多為多雲到晴，僅東部、東南部地區有零星短暫雨。

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