除夕清晨3.6℃　寒流凍到初二！開工日再冷一波

▲清晨最低溫出現在新北石碇於00：43測得3.6℃。（示意圖／ETtoday資料照）

記者葉國吏／綜合報導

今天除夕寒流發威，清晨最低溫出現在新北石碇於00：43測得3.6℃，嘉義以北、南投及宜蘭有局部６度以下低溫發生的機率。白天持續低溫，這波寒流要持續到初二（30日）才會減弱。2／3開工會有另一波冷氣團南下。

今天（28日除夕）寒流及輻射冷卻影響，清晨中部以北及東北部低溫約6-9度，其他地區為10-12度，空曠地區及近山區處可能會更低一些，其中嘉義以北、南投及宜蘭有局部6度以下低溫發生的機率，白天北部及宜蘭、花蓮高溫只有15、16度，其他地區高溫約17-21度，澎湖全天12-16度，金門8-16度，馬祖7-11度；天氣方面，受到乾冷空氣影響，各地大多為多雲到晴，只有花東地區有零星短暫雨。

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▲橙色燈號：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率；新竹市有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。（圖／中央氣象署）

1/29(初一)清晨寒流及輻射冷卻影響，各地天氣非常寒冷，白天起寒流減弱，各地氣溫逐漸回升，日夜溫差大；由於環境偏乾，各地大多為多雲到晴，僅花東地區有零星短暫雨。

氣溫：1/29北部及東北部6-18度，中部8-21度，南部11-22度，花東11-18度；澎湖13-17度，金門9-17度，馬祖8-12度。

1/30(初二)風向漸轉偏東風，各地白天氣溫回升，輻射冷卻影響，各地早晚天氣偏冷，西半部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。

1/31(初三)鋒面接近，風向漸轉東南風，水氣增多，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，氣溫：1/30-1/31北部及東北部7-23度，中部11-24度，南部13-24度，花東12-22度；澎湖14-19度，金門9-19度，馬祖9-16度。

▲溫度分布圖。（圖／中央氣象署）

2/1(初四)鋒面通過及東北季風增強，北部，東北部天氣轉涼；北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，中南部地區亦有零星短暫雨；2/2(初五) 東北季風影響，北部及東北部天氣偏涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣溫：2/1-2/2北部及東北部13-22度，中部13-25度，南部15-27度，花東16-23度；澎湖16-19度，金門12-19度，馬祖10-16度。

2/3大陸冷氣團南下，各地氣溫下降；北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

氣溫：2/3北部及東北部11-16度，中部13-20度，南部14-23度，花東15-21度；澎湖14-17度，金門10-16度，馬祖9-13度。

2/3東北風持續增強，台南以北至桃園、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有8至9級強陣風，浪高持續增高。

2/4至2/6持續受冷空氣影響，各地天氣偏冷；2/4北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，2/5、2/6水氣減少，各地大多為多雲到晴，僅東部、東南部地區有零星短暫雨。