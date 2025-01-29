寒流漸弱「明晨不到10度」　下週恐有極端低溫

▲今(29初一)至明(30初二)晨「乾寒流」籠罩，各地晴朗。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

今(29初一)至明(30初二)晨「乾寒流」籠罩，各地晴朗，白天陽光加熱不覺冷，不過夜間「強輻射冷卻」效應，仍有部分地區10度以下。下週一至週四(3至6日)有強冷空氣南下，有「極端低溫」出現的機會。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今(29初一)至明(30初二)晨、「乾寒流」籠罩，各地晴朗，白天陽光加熱不覺冷，但夜間「強輻射冷卻」效應，氣溫降；白天、夜間的氣溫差別很大、應注意穿著調整，以保健康。明晨仍有10度以下的低溫，但範圍明顯縮小。

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今日各地區氣溫為：北部5至21度、中部7至24度、南部10至24度、東部9至23度。

▲年初五(2日)8時地面氣壓及降水圖模擬圖顯示，鋒面掠過、伴隨局部降雨。（圖／洩天機教室）



年初二白天至初三(31日)、冷空氣逐日減弱，天氣回暖。年初二各地晴朗穩定；年初三中層雲逐漸增多，西半部轉多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨的機率。

年初四(1日)中層雲影響，山區有局部少量降雨的機率。年初五(2日)鋒面快速掠過，北、東有局部短暫雨，山區有零星少量降雨的機率(右圖)，氣溫緩降。下週一至週四(3至6日)「堪比前波寒流」的強冷空氣接踵南下、氣溫急遽下降，再現“極端低溫”的威脅。但各國模式持續調整中，應繼續觀察。