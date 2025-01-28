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乾寒流籠罩至初二：激凍不到5℃　開工日「極端低溫」再出現

▲中央氣象署發布低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

▲乾寒流籠罩至初二（30日），日夜溫差大。（示意圖／ETtoday資料照）

記者葉國吏／綜合報導　

寒流發威，除夕清晨最低溫在新北石碇3.6度。乾寒流籠罩至初二（30日），日夜溫差大，平地最低溫不到5度，初二開始回溫。不過下週一開工日有一波「堪比前波寒流」南下，再現「極端低溫」的威脅。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今(28除夕)日至年初二(30日)清晨、「乾寒流」籠罩，各地晴朗無雲，白天陽光加熱不覺冷，但夜間「強輻射冷卻」效應，氣溫劇降；白天、夜間的氣溫差別很大、應注意穿著調整，以保健康。今(除夕)晚、明(初一)晨10度以下的範圍，幾乎包括全台，平地最低氣溫仍可降至5度以下；初二晨10度以下的範圍才縮小。

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今日各地區氣溫為：北部4至16度、中部5至19度、南部7至21度、東部7至20度。

▲▼年初四(1日)20時地面氣壓及降水圖模擬圖顯示，鋒面掠過、降雨不明顯。（圖／洩天機教室）

▲年初四(1日)20時地面氣壓及降水圖模擬圖顯示，鋒面掠過、降雨不明顯。（圖／洩天機教室）

年初二至初三(31日)、冷空氣逐日減弱，天氣回暖。年初二各地晴朗穩定；年初三中層雲逐漸增多，西半部轉多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨的機率。

年初四(1日)鋒面快速掠過，轉有局部短暫雨的機率。年初五(2日)天氣漸好轉，冷空氣開始南下、氣溫緩降。下週一至週四(3至6日)「堪比前波寒流」的強冷空氣接踵南下、氣溫急遽下降，再現“極端低溫”的威脅。但不同模式對於鋒面結構及其伴隨的降雨，鋒後強冷空氣、南下的時序，皆有差異、且持續調整中，應繼續觀察。

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