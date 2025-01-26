寒流發威！明起全台乾冷「低溫下探7度」　小年夜到除夕最凍

▲氣象署預報未來一周氣溫趨勢。（圖／氣象署提供）

記者楊惠琪／台北報導

寒流開始發威！中央氣象署預報員林定宜指出，受寒流南下影響，今天下午起氣溫驟降，越晚越冷，且伴隨水氣，北東地區又濕又冷，低溫下探7度，預計這波寒流會持續到初一（1/29）清晨，初一、初二天氣回暖、水氣少，是適合出遊的天氣；初三（1/31）又會有一波鋒面南下，將轉為濕冷型態。

林定宜表示，今晚到明天上午受寒流與水氣影響，天氣又濕又冷，中部以北、東北部、花東會出現10度以下低溫，明天下午起全台轉為乾冷，寒流將持續到初一清晨，預估小年夜到除夕（1/28）清晨最冷，中部以北、東北部、東部地區都可能出現10度以下低溫，中部以北、東北部甚至出現7度低溫，沿海與近山區平地、空曠地區溫度更會下探。

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▲氣象署預報未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

林定宜指出，若低溫與水氣配合，今天中部以北3千公尺以上高山有降雪機率，明天3千公尺以上高山也有降雪機率，北部、東北部1500公尺以上高山就有可能降雪，提醒民眾降雪路段容易濕滑，上山要留意路況安全。

林定宜說，除夕到初二水氣少，全台各地幾乎都是晴朗天氣，初一清晨溫度逐漸回升，白天北部氣溫回升到16度、中部19度、南部22至23度，初二北部可到20度、中部22度、南部24度，是春節出遊的好時機，因為到了初三受水氣影響、初四另一波鋒面南下，春節假期尾聲將是濕冷的天氣型態。

氣象署也指出，初三（1/31）至初四（2/1）清晨天氣回暖或鋒面接近期間，中南部地區及馬祖易出現局部霧或低雲影響能見度。