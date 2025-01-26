台南做工行善團春節連假不停歇　持續為震災戶修復水電

▲台南市勞工局局長王鑫基，緊急聯繫電氣工會理事長杜文寶，集結多名專業志工攜帶修繕工具日夜趕往災區進行搶修，即便春節假期來臨，志工們仍全心投入救災。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

0121規模6.4的地震震撼台南，楠西區受災最為嚴重，直到26日仍有餘震頻傳，建築物受損，居民生活陷入困境，地震發生後，台南市政府已迅速展開救援行動，市長黃偉哲第一時間深入災區了解情況，並立即啟動緊急應變計畫，全力支援受災居民。

市長黃偉哲指示勞工局動員做工行善團隊志工協助重建。勞工局局長王鑫基緊急聯繫電氣工會理事長杜文寶，集結多名專業志工攜帶修繕工具日夜趕往災區進行搶修。即便春節假期來臨，志工們仍全心投入救災，從1/21開始截止1/26，共動用水電專長志工120人次，服務災民修復管路348處。

志工春節無休服務災區居民，成為照亮災區的星光。無論寒夜還是崎嶇地形，他們不辭辛勞地修復斷裂水管與受損設施。尤其在春節假期期間，志工們依然堅守崗位，捨小家為大家，持續投入修繕工作。本次搶修工作除了電氣工會志工，社團法人台南市勞工志願服務協會梁志男理事長與林佳香，曹至清與陳雪惠兩對賢伉儷也到現場協助處理聯繫工作，該協會具有水電專長的幹部曹至清及黃吉利也加入搶修工作。而同樣居住玉井災區的大台南總工會溫金輝理事也特地前往楠西提供餐食及冰品慰勞志工。勞工局王鑫基局每日都到現場感謝志工，蔡旺庭專門委員今日也代表黃偉哲市長帶點心慰勞辛苦的志工。

市長黃偉哲表示，「志工的雙手不僅修復了設施，更重建了災民的希望。這份無私的奉獻是台南最珍貴的力量。」市長對志工們春節期間仍堅持奮戰的精神表達由衷的感謝，並承諾市府將持續提供相關支援，確保所有重建工作得以順利完成，讓每一個受災家庭感受到希望與溫暖。