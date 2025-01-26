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傳遞溫暖與祝福　台南市消防之友會第七辦事處春節慰問消防人員

▲台南市消防之友會第七辦事處於春節前夕26日攜手消防局第七大隊大隊長石家源，走訪第七大隊所屬各消防分隊慰問辛勤執勤的消防人員。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防之友會第七辦事處於春節前夕26日攜手消防局第七大隊大隊長石家源，走訪第七大隊所屬各消防分隊慰問辛勤執勤的消防人員。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為感謝消防人員全年無休、堅守崗位，台南市消防之友會第七辦事處於春節前夕26日攜手消防局第七大隊大隊長石家源，走訪第七大隊所屬各消防分隊，親自慰問辛勤執勤的消防人員，致贈春節紅包與慰問品，傳遞新春祝福與深切感謝，肯定他們全年不懈的努力與奉獻。

▲台南市消防之友會第七辦事處於春節前夕26日攜手消防局第七大隊大隊長石家源，走訪第七大隊所屬各消防分隊慰問辛勤執勤的消防人員。（圖／記者林東良翻攝，下同）

處長陳建翰表示，春節期間是消防人員最為繁忙的時刻，他謹代表消防之友會第七辦事處全體會員，向所有執勤的消防同仁致以崇高敬意，感謝他們不畏艱辛地投入救災救護工作，守護市民的生命與財產安全，用實際行動展現專業精神與堅韌毅力。

▲台南市消防之友會第七辦事處於春節前夕26日攜手消防局第七大隊大隊長石家源，走訪第七大隊所屬各消防分隊慰問辛勤執勤的消防人員。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局第七大隊大隊長石家源也向消防之友會第七辦事處表達感謝，肯定在處長陳建翰的帶領下，持續致力於提升消防同仁的福利，成為消防人員的堅強後盾。他提醒市民，春節期間家家戶戶普遍進行拜拜或煮年菜，應特別注意火源及電器使用安全，以免意外發生。

▲台南市消防之友會第七辦事處於春節前夕26日攜手消防局第七大隊大隊長石家源，走訪第七大隊所屬各消防分隊慰問辛勤執勤的消防人員。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯則表示，在市長黃偉哲的全力支持下，消防局持續加強救災救護設備，提升消防人員專業能力，並逐年補充人力，致力於完善消防體系。他同時提醒市民，面對頻繁的地震威脅，務必熟記地震保命三步驟「趴下、掩護、穩住」，以確保自身與家園的安全，攜手共建平安幸福的社會。

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