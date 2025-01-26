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春節機場擠到爆！專家提醒「5變數」：不預留充足時間恐飛不了

▲桃園機場第一航廈出境安檢入口▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲春節出遊可能遇到機場大排長龍的狀況，專家建議人們預留更多時間，以免行程被耽誤。（圖／記者鄭遠龍攝）

記者葉睿涵／編譯

桃園機場自1月24日至2月3日展開春節疏運，統計顯示，桃機往年在春節期間每日的平均運量超過14.5萬人，而桃園機場公司也指出，桃機在春節連假首日出入境及轉機的旅客數高達15.7萬人次，寫下疫情後最高紀錄。不少旅客在佳節出遊時都不想在行程中匆忙奔波，因此時間分配就變得格外重要。旅遊專家古屋江美子指出，搭機出國有5個相當耗時的環節，建議旅客預留充足時間，以免因流程繁瑣而耽誤行程。

古屋江美子指出，搭乘國際航班出發共有報到、託運行李、安檢、出境手續，以及抵達登機門這5個重要環節。國際航班通常須在起飛前至少60分鐘報到，因此古屋江美子建議旅客提前抵達機場，以免錯過到機場櫃檯報到的機會。現在，部分機場已設有自助報到機，或提供線上報到服務，古屋江美子表示，旅客可提前自行完成報到手續，這樣就可大幅縮短等待時間，提高效率。

完成報到後，人們可能需要排隊，才能託運行李。古屋江美子提醒，即使旅客已在線上或自助報到機完成報到，也別忘了到櫃檯託運行李，特別是旺季期間，旅客更應確認自己是否排在正確的隊伍，以免到了櫃檯後才發現排錯隊伍，又需浪費時間重新排隊，或導致行李出錯等後續問題。目前不少航空公司已推出自助行李託運系統，可進一步簡化流程。

安檢是另一個耗時的關鍵步驟，尤其在節假日或旅遊旺季更容易出現排隊狀況。古屋江美子提醒，旅客務必要預留足夠時間過安檢，以免因時間抓得過於緊湊而造成壓力。雖然像東京成田、羽田等機場已設有自動通關設施，但部分地點仍需人工檢查，因此通關時間可能有所延長，旅客應視實際情況調整時間規劃。

最後，古屋江美子建議，旅客應在航班起飛前30至40分鐘抵達登機口，特別是對於設施廣大的機場，登機口可能距離較遠，需提前確認路線與位置。完成所有流程後，再選擇利用剩餘時間到免稅店購物或享用餐飲，這樣才能確保旅程順利又輕鬆。

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