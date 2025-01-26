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2025春節加強安全維護　憲警聯手護雲林平安年

▲雲林憲兵隊長期以來與雲林縣警察局保持密切合作，針對今年加強重要節日安全維護工作期間，特別投入充足的人力與裝備。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲雲林憲兵隊長期以來與雲林縣警察局保持密切合作，針對今年加強重要節日安全維護工作期間，特別投入充足的人力與裝備。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林憲兵隊為確保春節期間縣民的安全配合雲林縣警察局，執行「2025年加強重要節日安全維護工作」擴大聯合臨檢與路檢勤務，針對轄內金融機構、交通樞紐及治安顧慮場所，重點加強安全維護及酒駕預防，打造穩定的治安環境，更規劃「期間限定」的憲警聯合巡邏，展現憲警攜手合作的默契，讓鄉親安心過節。

▲雲林憲兵隊長期以來與雲林縣警察局保持密切合作，針對今年加強重要節日安全維護工作期間，特別投入充足的人力與裝備。（圖／記者王悉宇翻攝）

雲林憲兵隊長期以來與雲林縣警察局保持密切合作，針對今年加強重要節日安全維護工作期間，特別投入充足的人力與裝備，憑藉日常訓練與經驗，能迅速應對各種突發情況，確保民眾的安全無虞。

雲林縣警察局以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，展現政府維護治安之決心、整頓交通之盡心及服務民眾之熱心。雲林縣長張麗善更感謝相關人員承擔起這重要責任，讓縣民及返鄉過節鄉親，及外出旅遊的好朋友們，春節期間留下好印象，感受雲林濃濃人情味。

▲雲林憲兵隊長期以來與雲林縣警察局保持密切合作，針對今年加強重要節日安全維護工作期間，特別投入充足的人力與裝備。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲雲林憲兵隊長期以來與雲林縣警察局保持密切合作，針對今年加強重要節日安全維護工作期間，特別投入充足的人力與裝備。（圖／記者王悉宇翻攝）

 

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