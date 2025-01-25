　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以色列威脅未除！美情資：哈瑪斯自開戰已招募1萬到1.5萬人

▲▼巴勒斯坦槍手2014年在加薩市，慶祝哈瑪斯成立27周年。（圖／達志影像／美聯社）

▲消息指出，哈瑪斯自開戰以來已招募超過1萬名新成員。圖為巴勒斯坦槍手2014年在加薩慶祝哈瑪斯成立27周年。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

兩名知悉美國情資的國會消息人士表示，巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」自與以色列開戰以來已招募1萬至1.5萬名成員，顯示這個獲伊朗支持的組織可能持續對以色列構成威脅。

路透社報導，消息人士說，情資顯示這段期間身亡的「哈瑪斯」（Hamas）戰士人數也差不多是這個數字。這項美國最新的官方估計不曾被報導過。

以色列和哈瑪斯歷經15個月的戰爭後，本月19日開始停火。以哈戰爭重創加薩走廊（Gaza Strip），導致中東局勢惡化。

美國情報單位在前總統拜登政府執政的最後幾週接連更新情報，包括上述情資。聽取簡報的消息人士表示，雖然哈瑪斯成功招募新成員，但許多人都很年輕且未經訓練，因此被分配在簡單的維安計畫。

美國國家情報總監辦公室（ODNI）不願置評。

本月14日，時任國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，美國認為哈瑪斯招募的戰士幾乎與在加薩折損的戰士一樣多，並警告這很可能會導致「持續叛亂和永久戰爭」。

他未提供更多有關評估的細節，但以色列數據顯示，加薩的武裝分子死亡總數約為2萬人。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
寒流來襲全台凍3天！北部最低溫剩6度　雨下到小年夜
423坪宮廟法拍！　買就送「超巨大呂洞賓神像」
中壢夜市驚傳隨機刺臀！　多女受害
風雨連下3天！寒流明天殺到　最冷時刻出爐剩8度
拜年送什麼禮盒？　網推「3安全牌」：大人小孩都喜歡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

25歲女電話面試到一半！前夫闖家性侵勒死　獵頭親耳聽奪命全過程

海灘驚現大量海豚屍體！官員證實「死上百隻」飄惡臭　原因不明

CNN：台灣立法院「大刪國防預算」恐激怒川普

訪日人數創新高！去年3678萬人到訪日本　「這國」拔頭籌超越台灣

法媒：台灣大刪國防預算不合時宜　自衛決心恐遭質疑

結束多元包容政策　川普政府開始解僱DEI員工

以色列威脅未除！美情資：哈瑪斯自開戰已招募1萬到1.5萬人

川普視察災區！轟FEMA效率低「考慮廢除」　救災交還各州處理

英19歲星二代「改拍OnlyFans」爆紅！　月收高達409萬元

正妹搭機拒換位！男童全程狂哭50分鐘　媽媽錄影狠酸「沒同理心」

逆向超車猛撞機車！　外送員慘噴飛重摔亡

【大碗公裝才對味】媽買3支霜淇淋拿碗公裝再回家爽嗑

【氣到走人】土撥鼠：就算是主人也不給吃！

正妹鼓起勇氣在火鍋店跳舞 回到座位馬上害羞起來XD

【太幸福了】「貓貓版床咚」已閃瞎眾多貓奴的雙眼XD

【時間管理大師】同事趁等紅燈嗑便當XD

【真嘟假嘟】把「的」換成「嘟」講話會變得很口愛？

【切蛋糕神器】烤肉夾也能切出完美比例！

【大人的玩法？】球丟完就可以拿玩具　一個一個丟→整桶梭哈

【為什麼不是我QQ】兄妹人同時打電話給媽等待回撥　見妹手機響哥直接哭訴XD

25歲女電話面試到一半！前夫闖家性侵勒死　獵頭親耳聽奪命全過程

海灘驚現大量海豚屍體！官員證實「死上百隻」飄惡臭　原因不明

CNN：台灣立法院「大刪國防預算」恐激怒川普

訪日人數創新高！去年3678萬人到訪日本　「這國」拔頭籌超越台灣

法媒：台灣大刪國防預算不合時宜　自衛決心恐遭質疑

結束多元包容政策　川普政府開始解僱DEI員工

以色列威脅未除！美情資：哈瑪斯自開戰已招募1萬到1.5萬人

川普視察災區！轟FEMA效率低「考慮廢除」　救災交還各州處理

英19歲星二代「改拍OnlyFans」爆紅！　月收高達409萬元

正妹搭機拒換位！男童全程狂哭50分鐘　媽媽錄影狠酸「沒同理心」

鄭靚歆突收死亡威脅「開車撞死妳、垃圾人」！　直球反擊了

人妻餵奶「公公突闖進房」怒了！婆婆白眼：都一家人　神隊友出手

25歲女電話面試到一半！前夫闖家性侵勒死　獵頭親耳聽奪命全過程

海灘驚現大量海豚屍體！官員證實「死上百隻」飄惡臭　原因不明

寒流來襲全台凍3天！北部最低溫剩6度　雨要下到小年夜

CNN：台灣立法院「大刪國防預算」恐激怒川普

朴寶英真的染成金髮！出道19年罕見「前衛挑染」　激美自拍照曝光

貝里斯籍油輪深夜擱淺北竿！1人落海亡　7船員獲救上岸

2024年台灣電影票房排行　動畫片最熱門、年度冠軍《腦筋急轉彎2》

同時訓練100個人形機器人！　陸「首個」智能訓練場上海啟用

【切蛋糕神器】烤肉夾也能切出完美比例！

國際熱門新聞

美國首派軍機遣返移民　被墨西哥拒絕降落

美議員：海裡有外星人　船艦如足球場大

女童投訴耳朵痛！醫檢查耳蝸炸出大量跳蚤

川普來真的！　美國政府宣布：墨西哥灣正式更名美洲灣

刺殺「日籍10歲童」被判死　兇嫌動機曝

泰國擬恢復填寫TM6入境卡

男吃生豬肉屁股痛！骨盆X光長滿詭異白點

天災降臨？　2025第一條「地震魚」現蹤

川普鬆口：不想用「加徵關稅」對付中國

黑色廚具暗藏危機！恐致多種癌症

曼谷空汙352校停課！民：呼吸像灼傷

「在家工作」年薪300多萬　2職缺最搶

川普對陸關稅改溫和　美股收黑

吃完橘子皮別丟！過年大掃除6大妙用

更多熱門

相關新聞

川普轟FEMA效率低考慮廢除　救災回歸各州

川普轟FEMA效率低考慮廢除　救災回歸各州

美國總統川普24日前往北卡和加州的災區視察，批評聯邦緊急事務管理局（FEMA）應對自然災害的表現不力，並表示計劃簽署行政命令，徹底改革或關閉該機構。他在與當地官員互動中承諾提供聯邦支持，但與民主黨官員的爭論和政策主張引發熱議。

波音又出事！異常驟降6傷　餐盤食物摔滿地

波音又出事！異常驟降6傷　餐盤食物摔滿地

自慰都不行！美議員：無意懷孕就射精違法

自慰都不行！美議員：無意懷孕就射精違法

哈瑪斯周末再釋4名人質！以不滿：都是女兵

哈瑪斯周末再釋4名人質！以不滿：都是女兵

Meta宣布投入650億美元「擴展AI基礎建設」

Meta宣布投入650億美元「擴展AI基礎建設」

關鍵字：

軍武國際軍武以色列哈瑪斯加薩美國北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

賈靜雯19歲大女兒「凌晨解放內衣」

沒丟衰整年！蛇年「家中8樣東西」一定要清掉

統一發票11、12月中獎號碼出爐

5分鐘掃掉「三環幫」堂口！　5煞開車逃逸畫面曝

控訴遭公公性侵！夫妻連日墜樓亡

快訊／7-11開出2張千萬發票

曾涉竹東少年命案！「三環幫」劉憲治遭槍殺

謝盈萱尾牙抽走最大獎「Lulu崩潰衝上台」

竹東黑道火併董事長慘死！三環幫背景曝

天道盟軍師被打斷腿　總動員報復「同理會」

即／大樂透4.32億一注獨得　創下第5屆最高單注獎金

年輕警擊斃通緝犯挨告　YouTuber募款挺執法

免費招待遊泰被賣掉　直播主失聯2個月

遺產稅1600萬！他崩潰求助：繳不出來

天道盟軍師「川園」被押　4嫌嚇傻凌晨投案

更多

最夯影音

更多

逆向超車猛撞機車！　外送員慘噴飛重摔亡

【大碗公裝才對味】媽買3支霜淇淋拿碗公裝再回家爽嗑

【氣到走人】土撥鼠：就算是主人也不給吃！

正妹鼓起勇氣在火鍋店跳舞 回到座位馬上害羞起來XD

【太幸福了】「貓貓版床咚」已閃瞎眾多貓奴的雙眼XD

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面