人工智慧關鍵年！　Meta宣布投入650億美元「擴展AI基礎建設」

▲祖克柏宣布，今年將投入高達650億美元的資金來擴展AI的基礎建設。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）宣布，今年將投入高達650億美元的資金來擴展人工智慧（AI）的基礎建設，加強對OpenAI和Google的競爭力。

根據《路透社》報導，祖克柏24日表示，Meta計畫在今年投入高達650億美元來擴展其AI基礎設施，作為投資的一部分，將增加招募AI相關職位，並建造一座超過2吉瓦（GW）容量的數據中心，其規模足以覆蓋曼哈頓大部分地區。

祖克柏在臉書發文指出，「今年將成為人工智慧的關鍵一年，這是一項極具規模的成果，在未來幾年內，它將推動我們的核心產品和業務。」

Meta的公告發布之際，正值美國總統川普（Donald Trump）宣布 OpenAI、軟銀（SoftBank）和甲骨文（Oracle）將聯合成立一個名為「星際之門」（Stargate）的企業，並在美國投資5000億美元建設AI基礎設施。

D.A. Davidson分析師盧里亞（Gil Luria）認為，祖克柏此舉是在向市場發出信號，「他不希望在AI 競賽中屈居第二，發出這項公告的時機可能受到了星際之門計畫的影響，促使他們加快向外界公布訊息。」

各個大型科技公司在OpenAI的ChatGPT成功後，紛紛投入數百億美元開發AI基礎設施微軟（Microsoft）計劃在2025財年投資約800億美元建設數據中心，而亞馬遜（Amazon）則表示，其2025年的預算將超過2024年預估的750億美元。