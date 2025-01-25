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自慰都不行！美議員提案「無意懷孕就射精」應判違法　背後意涵曝

▲▼內褲,男人,脫褲子,下體,生殖器,陰莖,男性,性功能。（示意圖／CFP）

▲布萊克蒙提議男性在無意圖使人懷孕的情況下射精應被視為違法，藉此諷刺美國嚴格的墮胎法案。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

美國密西西比州民主黨參議員布萊克蒙（Bradford Blackmon）最近提出了一項備受爭議的法案，要求政府將男性「在無使人懷孕意圖的情況下射精」視為非法，違者最高可被罰款1萬美元（約新台幣32.75萬元）。這項名為「避孕始於勃起法」的提案被認為是一種嘲諷式回應，旨在強調共和黨現有的墮胎和避孕法規對女性的限制，引發社會各界激烈討論。

綜合外媒報導，根據布萊克蒙的提案內容，若男性在無意圖授精的情況下排放遺傳物質，就會被視為違法，換言之，連男性在自慰時射精也不被允許。若相關法案通過，第一次違規者將被罰款1000美元（約新台幣3.27萬元），第二次增至5000美元（約新台幣16.37萬元），第三次之後最高罰款可達1萬美元。不過，該法案並不適用於捐精和使用避孕措施者。

報導稱，這項法案被視為布萊克蒙對共和黨限制女性生殖權利的「政治挑釁」。布萊克蒙指出，密西西比及全美大部分針對生殖權利的法規，幾乎完全集中在女性責任上，忽略了男性在這些議題中的角色。他表示，這一提案希望喚起政府及民眾對生殖法雙重標準的關注，讓男性在此類對話中承擔更多責任。

自美國最高法院在2022年推翻1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）保障墮胎權的歷史性裁決後，包括密西西比州在內的12個州幾乎完全禁止墮胎，同時有部分共和黨主導的州提議限制女性獲得避孕措施。布萊克蒙直言，自己希望藉此提案，凸顯立法中對性別的偏見。

儘管相關提案實際通過的可能性極低，但其政治象徵意義引發了廣泛關注，相關議題也在網上引起網友熱議。他們有部分人讚揚布萊克蒙勇於挑戰不公的立場，稱其「揭示了共和黨在墮胎和避孕問題上的虛偽」。然而，也有批評者認為該提案過於戲劇化，並可能進一步激化兩黨間的爭端。

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