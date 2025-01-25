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哈瑪斯周末再釋4名人質！以色列不滿「都是女兵」　控違反協議規定

▲▼哈瑪斯公開本周末將釋放的4名女兵名單。（圖／翻攝自X）

▲哈瑪斯公開本周末將釋放的4名女兵名單。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

哈瑪斯下屬武裝派別「卡桑旅」發言人烏貝達（Abu Obeida）宣布，卡桑旅將按以哈停火協議，在本周末釋放4名被俘的以色列女兵。然而，以色列對此舉表示擔憂，認為哈瑪斯未依協議優先釋放平民人質，可能違反停火條款。

外媒引述哈瑪斯提交的名單指出，獲釋的4名以色列女兵年齡介於19至20歲，她們分別是來自以色列國防軍「女性觀察員」單位的阿里耶夫（Karina Ariev）、吉爾博亞（Daniela Gilboa）、利維（Naama Levy），以及阿爾巴格（Liri Albag）。

報導稱，這4名女兵是在哈瑪斯2023年10月7日對加薩發動武裝襲擊時被綁架到加薩，事後公開的影像也顯示，她們4人在被俘時曾遭哈瑪斯武裝分子粗暴對待。

▲▼事後公開的影片顯示，這些女兵被俘時曾遭暴力對待。（圖／翻攝自X）

▲事後公開的影片顯示，這些女兵被俘時曾遭暴力對待。（圖／翻攝自X）

儘管哈瑪斯已按協議展開釋放人質行動，不過以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的辦公室卻對此不甚滿意，認為哈瑪斯未完全依照協議，優先釋放仍受困加薩的被俘平民。根據協議，哈瑪斯在第一階段應釋放33名人質，並在釋放女兵前，先釋放所有活著的女性平民。

目前，納坦雅胡已和安全負責人進行磋商，最後決定即使哈瑪斯存在違規行為，仍不終止協議，繼續執行哈瑪斯提供的名單。與會者表示，雖然哈瑪斯的違規行為不足以毀掉整個協議，但此舉顯示了協議進程的脆弱性。

以哈停火協議已自19日開始實施第一階段的行動。哈瑪斯在上周末釋放了3名以色列平民，以換取以色列釋放90名巴勒斯坦囚犯。接下來的交換計畫仍包括數十名人質與數百名巴勒斯坦囚犯，但雙方的衝突與指控或將威脅停火的穩定性。截至目前為止，哈瑪斯尚未公開所有人質的生還訊息，使人質家屬的愈發焦慮。

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