　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

波音又出事！美聯航起飛93分鐘異常驟降　「餐盤食物摔滿地」致6傷

▲▼聯合航空（United Airlines）。（圖／路透）

▲聯合航空一架波音24日在飛行途中異常驟降，導致6人受傷。非涉事飛機。（示意圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國聯合航空（United Airlines）一架波音787客機24日從奈及利亞飛往美國維州途中突然異常驟降，導致機上4名乘客和2名機組人員受傷。航班隨後在奈及利亞經濟首都拉哥斯（Lagos）緊急降落，目前幾名傷者已被送醫治療並出院，而造成意外的原因仍在調查中。

據CNN報導，飛行數據追蹤平台FlightRadar24資料顯示，這架編號為UA613的航班在起飛約93分鐘後，毫無預警地從巡航高度急速下降，導致艙內一片混亂。從機上乘客拍攝的影片可見，飛機在發生意外當下，餐盤、食物和其他物品全都散落在了地板上，場面十分驚險。

美聯航發言人斯科特（Leslie Scott）表示，受傷的6人已全部被送往拉哥斯當地醫院接受檢查和治療，幸運的是，他們均已出院，並無大礙，而航空公司目前正努力安排機上的其餘乘客搭乘其他航班前往目的地。據悉，當天機上共有245名乘客、8名機組人員和3名機師。

美聯航強調，這起事故並非由嚴重亂流所致，目前公司正與美國和奈及利亞航空當局合作調查事故原因，以確保未來航班安全。巧合的是，美聯航21日同一路線的航班也曾在起飛約89分鐘後迅速下降了1000英尺，目前媒體還不清楚這2起意外是否有任何關係。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／全聯開出1張千萬發票！　幸運門市快看
房仲業者3天2夜吃尾牙！13人食物中毒　名產買不成進醫院
快訊／7-11開出2張千萬發票　中獎門市曝光
台中五星飯店吃尾牙！13人上吐下瀉「拉到脫水」　衛生局稽查
美聯航波音異常急速驟降　「餐盤食物摔滿地」6人受傷
藝人赴泰被拐！　女星揭「台人1通病」才淪豬仔：泰國並不危險

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本民間氣象公司預測　東京櫻花可能3／22開

波音又出事！美聯航起飛93分鐘異常驟降　「餐盤食物摔滿地」致6傷

自慰都不行！美議員提案「無意懷孕就射精」應判違法　背後意涵曝

跟進川普？義外長：WHO疫情間犯錯　太聽從「不讓台灣參與」聲音

根本來不及抵抗！眼鏡男「極短時間」朝左胸猛刺　重創心臟噴血亡

哈瑪斯周末再釋4名人質！以色列不滿「都是女兵」　控違反協議規定

日本關東3名嬰兒急性肝衰竭死亡　驗出感染伊科11型腸病毒

台灣朝野內耗「恐癱瘓政府」　經濟學人示警：正中北京下懷

祭關稅威脅！川普「認真要奪格陵蘭」　與丹麥總理通話超火爆

人工智慧關鍵年！　Meta宣布投入650億美元「擴展AI基礎建設」

逆向超車猛撞機車！　外送員慘噴飛重摔亡

【大碗公裝才對味】媽買3支霜淇淋拿碗公裝再回家爽嗑

【氣到走人】土撥鼠：就算是主人也不給吃！

正妹鼓起勇氣在火鍋店跳舞 回到座位馬上害羞起來XD

【太幸福了】「貓貓版床咚」已閃瞎眾多貓奴的雙眼XD

【時間管理大師】同事趁等紅燈嗑便當XD

【切蛋糕神器】烤肉夾也能切出完美比例！

【真嘟假嘟】把「的」換成「嘟」講話會變得很口愛？

【大人的玩法？】球丟完就可以拿玩具　一個一個丟→整桶梭哈

朋友在當婚禮招待...裝陌生人問話！一轉頭傻眼

日本民間氣象公司預測　東京櫻花可能3／22開

波音又出事！美聯航起飛93分鐘異常驟降　「餐盤食物摔滿地」致6傷

自慰都不行！美議員提案「無意懷孕就射精」應判違法　背後意涵曝

跟進川普？義外長：WHO疫情間犯錯　太聽從「不讓台灣參與」聲音

根本來不及抵抗！眼鏡男「極短時間」朝左胸猛刺　重創心臟噴血亡

哈瑪斯周末再釋4名人質！以色列不滿「都是女兵」　控違反協議規定

日本關東3名嬰兒急性肝衰竭死亡　驗出感染伊科11型腸病毒

台灣朝野內耗「恐癱瘓政府」　經濟學人示警：正中北京下懷

祭關稅威脅！川普「認真要奪格陵蘭」　與丹麥總理通話超火爆

人工智慧關鍵年！　Meta宣布投入650億美元「擴展AI基礎建設」

大罷免潮／被鎖定為頭號目標！　葉元之：「熱戰」反制不憂讒畏譏

挺過婚變風波！李易帶六月出席工作聚餐　「一家四口」開心合體

柑橘調是「招財香氣」！隨身噴、家裡放　蛇年大推這幾款

雲林消防指揮中心多項創　助提升消防救災量能

快訊／花69元買便當中了！全聯開出1張千萬發票　幸運門市快看

洗臉台做在廁所外「很普遍？」　鄉民冷回3字超酸

吳春城「壯世代」涉違利益迴避　綠委開議後將提廢止壯促法

憲法法庭未對憲訴法暫時處分　吳宗憲：執政黨可怕到大法官不敢對抗

NBA球衣銷量榜　柯瑞連3季稱王！塞爾提克重返商品王座

童穿制服體驗小小警察營　學習防詐+保護自我

【這下完了】男童拿玩具箱頻敲電視 下秒K爆螢幕整片黑掉

國際熱門新聞

美國首派軍機遣返移民　被墨西哥拒絕降落

美議員：海裡有外星人　船艦如足球場大

川普來真的！　美國政府宣布：墨西哥灣正式更名美洲灣

女童投訴耳朵痛！醫檢查耳蝸炸出大量跳蚤

刺殺「日籍10歲童」被判死　兇嫌動機曝

泰國擬恢復填寫TM6入境卡

男吃生豬肉屁股痛！骨盆X光長滿詭異白點

天災降臨？　2025第一條「地震魚」現蹤

黑色廚具暗藏危機！恐致多種癌症

川普鬆口：不想用「加徵關稅」對付中國

曼谷空汙352校停課！民：呼吸像灼傷

「在家工作」年薪300多萬　2職缺最搶

川普對陸關稅改溫和　美股收黑

韓男怒殺同居女友　水泥封屍藏屋頂16年

更多熱門

相關新聞

自慰都不行！美議員：無意懷孕就射精違法

自慰都不行！美議員：無意懷孕就射精違法

美國密西西比州民主黨參議員布萊克蒙最近提出了一項備受爭議的法案，要求政府將男性「在無使人懷孕意圖的情況下射精」視為非法，違者最高可被罰款1萬美元（約新台幣32.75萬元）。這項名為「避孕始於勃起法」的提案被認為是一種嘲諷式回應，旨在強調共和黨現有的墮胎和避孕法規對女性的限制。

Meta宣布投入650億美元「擴展AI基礎建設」

Meta宣布投入650億美元「擴展AI基礎建設」

驚險過關！美參議院通過國防部長提名任命

驚險過關！美參議院通過國防部長提名任命

若川普2020勝選　普丁：戰爭可能不會發生

若川普2020勝選　普丁：戰爭可能不會發生

美國首派軍機遣返移民　被墨西哥拒絕降落

美國首派軍機遣返移民　被墨西哥拒絕降落

關鍵字：

美國北美要聞波音聯合航空波音787奈及利亞異常驟降

讀者迴響

熱門新聞

沒丟衰整年！蛇年「家中8樣東西」一定要清掉

賈靜雯19歲大女兒「凌晨解放內衣」

控訴遭公公性侵！夫妻連日墜樓亡

5分鐘掃掉「三環幫」堂口！　5煞開車逃逸畫面曝

統一發票11、12月中獎號碼出爐

竹東黑道火併董事長慘死！三環幫背景曝

謝盈萱尾牙抽走最大獎「Lulu崩潰衝上台」

曾涉竹東少年命案！「三環幫」劉憲治遭槍殺

天道盟軍師被打斷腿　總動員報復「同理會」

即／大樂透4.32億一注獨得　創下第5屆最高單注獎金

年輕警擊斃通緝犯挨告　YouTuber募款挺執法

免費招待遊泰被賣掉　直播主失聯2個月

遺產稅1600萬！他崩潰求助：繳不出來

林葉亭尋父8天淚訴「像簽放棄急救書」

快訊／06:01台南楠西5.1地震　最大震度4級

更多

最夯影音

更多

逆向超車猛撞機車！　外送員慘噴飛重摔亡

【大碗公裝才對味】媽買3支霜淇淋拿碗公裝再回家爽嗑

【氣到走人】土撥鼠：就算是主人也不給吃！

正妹鼓起勇氣在火鍋店跳舞 回到座位馬上害羞起來XD

【太幸福了】「貓貓版床咚」已閃瞎眾多貓奴的雙眼XD

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面