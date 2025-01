波音又出事！美聯航起飛93分鐘異常驟降　「餐盤食物摔滿地」致6傷

▲聯合航空一架波音24日在飛行途中異常驟降,導致6人受傷。非涉事飛機。(示意圖/路透)

美國聯合航空(United Airlines)一架波音787客機24日從奈及利亞飛往美國維州途中突然異常驟降,導致機上4名乘客和2名機組人員受傷。航班隨後在奈及利亞經濟首都拉哥斯(Lagos)緊急降落,目前幾名傷者已被送醫治療並出院,而造成意外的原因仍在調查中。

據CNN報導,飛行數據追蹤平台FlightRadar24資料顯示,這架編號為UA613的航班在起飛約93分鐘後,毫無預警地從巡航高度急速下降,導致艙內一片混亂。從機上乘客拍攝的影片可見,飛機在發生意外當下,餐盤、食物和其他物品全都散落在了地板上,場面十分驚險。

