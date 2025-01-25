波音又出事！美聯航起飛93分鐘異常驟降　「餐盤食物摔滿地」致6傷

▲聯合航空一架波音24日在飛行途中異常驟降，導致6人受傷。非涉事飛機。（示意圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國聯合航空（United Airlines）一架波音787客機24日從奈及利亞飛往美國維州途中突然異常驟降，導致機上4名乘客和2名機組人員受傷。航班隨後在奈及利亞經濟首都拉哥斯（Lagos）緊急降落，目前幾名傷者已被送醫治療並出院，而造成意外的原因仍在調查中。

據CNN報導，飛行數據追蹤平台FlightRadar24資料顯示，這架編號為UA613的航班在起飛約93分鐘後，毫無預警地從巡航高度急速下降，導致艙內一片混亂。從機上乘客拍攝的影片可見，飛機在發生意外當下，餐盤、食物和其他物品全都散落在了地板上，場面十分驚險。

Four passengers and two crew members seriously injured after United Airlines flight makes emergency return landing in Lagos due to a "technical issue".



UA613, a Boeing 787-8 Dreamliner, initially bound for Washington Dulles International Airport, had 245 passengers, eight flight… pic.twitter.com/xiy5Qkg4vq — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) January 24, 2025

美聯航發言人斯科特（Leslie Scott）表示，受傷的6人已全部被送往拉哥斯當地醫院接受檢查和治療，幸運的是，他們均已出院，並無大礙，而航空公司目前正努力安排機上的其餘乘客搭乘其他航班前往目的地。據悉，當天機上共有245名乘客、8名機組人員和3名機師。

美聯航強調，這起事故並非由嚴重亂流所致，目前公司正與美國和奈及利亞航空當局合作調查事故原因，以確保未來航班安全。巧合的是，美聯航21日同一路線的航班也曾在起飛約89分鐘後迅速下降了1000英尺，目前媒體還不清楚這2起意外是否有任何關係。