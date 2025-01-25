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川普視察災區！轟FEMA效率低「考慮廢除」　救災交還各州處理

▲▼川普攜妻子前往北卡和加州災區視察。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普攜妻子前往北卡和加州災區視察。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國總統川普24日前往北卡和加州的災區視察，批評聯邦緊急事務管理局（FEMA）應對自然災害的表現不力，並表示計劃簽署行政命令，徹底改革或關閉該機構。他在與當地官員互動中承諾提供聯邦支持，但與民主黨官員的爭論和政策主張引發熱議。

據路透社報導，北卡羅來納州去年9月遭海倫颶風（Hurricane Helene）蹂躪，引發的洪水在當地奪走了逾百條人命。川普今年1月24日與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）一同前往重災區艾西維爾（Asheville）視察災後重建進度，事後批評FEMA的救援效率低下，「他們非常官僚主義，重建速度也很緩慢，讓人失望」。

川普進一步指出，FEMA的行動「已淪為一場重大災難」，因此他計劃「簽署行政命令，對FEMA進行從根本上的改革與整頓，甚至可能廢除相關機構」。川普也在當地會見了洪災受害者，聽取他們對FEMA和保險公司失職行為的看法，並對災民們信心喊話，「你們不會再被遺忘，上屆政府對你們實在太不公平了。」

隨後，川普飛往加州，考察洛杉磯地區正在燃燒的3場大規模野火。截至目前為止，加州野火已造成28人喪命、數十億美元損失。川普批評加州政府對火災的應對措施，並與州長紐松（Gavin Newsom）、洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）就救災問題進行爭論。川普敦促市長利用緊急權力加快災後清理，但巴斯強調安全考量優先，並讚揚FEMA的努力。

川普針對FEMA的言論引起了不少人的反彈。北卡民主黨議員羅斯（Deborah Ross）強調，FEMA是當地從國內風災中恢復的重要合作夥伴，取消該機構將對各州的災後復原工作造成嚴重影響，並呼籲聯邦政府繼續支持全國的災害應變體系。專家也表示，是否關閉FEMA需要國會批准，並非總統所能單方面決定。

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