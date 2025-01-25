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好運從好儀態開始！名模詹乃蓁教你「走」出自信，「站」出好運

▲▼好運,名模詹乃蓁,自信。（圖／詹乃蓁提供）

▲身為美姿美儀老師的名模詹乃蓁教優美儀態。（圖／詹乃蓁提供，下同）

記者楊智雯／台北報導

新年新希望，想讓好運氣一路旺到年底嗎？別忘了，好運從「給人好印象」開始！在職場上，第一眼見面，走路姿勢、站姿就決定了別人對你的評價！別以為儀態只是「好看」而已，它可是個人魅力的超級加分項！

在茫茫人海中優美的儀態讓你脫穎而出，成為眾人焦點！但別擔心，優雅的儀態並非天生，它就像練肌肉一樣，只要肯練，人人都是潛力股！長期姿勢不良？別讓壞習慣拖垮你的健康和形象！想想看，一個歪七扭八的房子，怎麼蓋得起漂亮的大樓？你的身體也是一樣！ 身為美姿美儀老師的名模詹乃蓁就要來教你，如何透過簡單的練習，重塑體態，打造自信亮麗的形象，迎接好運！

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名模詹乃蓁老師說：「走路的姿勢，可是藏著許多玄機！」你是優雅自信的「女王步」，還是拖拖拉拉的「懶散風」？走路姿勢不只影響第一印象，更關乎你的健康和身材！ 想想看，駝背含胸看起來是不是少了幾分精氣神？老師要教你如何「走」出自信，「走」出好運！透過正確的走路姿勢訓練，不只能提升氣質，還能改善體態，從裡到外都散發迷人魅力！別再讓不良姿勢偷偷「偷走」好運氣，跟著詹乃蓁老師一起，練就優雅儀態，讓好運自然來！

在新的一年裡好運連連、桃花朵朵開，詹乃蓁老師要來傳授大家5個新年開運的姿勢矯正重點，讓你從裡到外散發自信光芒！

▲▼好運,名模詹乃蓁,自信。（圖／詹乃蓁提供）

1. 腳站好：新的一年要穩穩的迎接好運，首先，你的腳就要站穩！很多人都不知道，腳底的站姿會影響全身的平衡和體態。正確的站姿是腳跟微微分開，與肩同寬，重心平均落在腳掌上，感覺像是有根線把你往上拉，這樣才能穩穩地迎接新一年的挑戰和好運！

▲▼好運,名模詹乃蓁,自信。（圖／詹乃蓁提供）

2. 縮腹：想像一下，你的腹部就像一個裝滿好運的寶盒，要把它緊緊鎖住，才能讓好運不流失！輕輕地收緊腹部肌肉，感覺肚臍往脊椎方向靠近，這樣不僅能改善體態，還能讓你的腰線看起來更纖細。

▲▼好運,名模詹乃蓁,自信。（圖／詹乃蓁提供）

3. 夾臀：夾緊臀部，不只是讓臀部看起來更緊實，更重要的是它能幫助你維持脊椎的正確曲線，讓你的整體姿勢更加挺拔，散發出自信迷人的氣質！

▲▼好運,名模詹乃蓁,自信。（圖／詹乃蓁提供）

4. 拉高：想像你的頭頂上方有一根無形的繩子，正在輕輕地向上拉扯著你，讓你的身體自然伸展，感覺全身都充滿了能量！

▲▼好運,名模詹乃蓁,自信。（圖／詹乃蓁提供）

5. 開肩：很多人都習慣性地含胸駝背，讓肩膀看起來很緊繃，其實只要簡單地打開肩膀，就能讓你的氣場瞬間提升，這個動作能舒緩肩頸壓力，讓你感覺更輕鬆自在，好運也自然會迎面而來！

別小看姿勢的影響！透過有意識地練習，關注身體每個環節，例如挺直背部、收緊腹部等等，逐步養成正確的站姿、坐姿和走路姿勢，持續練習將發現體態的改變，不僅提升外在形象，更能提升自信，讓好運自然而然地靠近！

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