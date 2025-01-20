祥蛇迎福！ETtoday攜手「鹿港天后宮」　乙巳鴻運線上立即求

文／App活動小組

蛇年即將到來，想了解新一年的運勢卻又不想在寒冷天氣中人擠人地求籤？別擔心！ETtoday今年再度攜手《鹿港天后宮》，推出【2025蛇來運轉運勢籤】。只需打開ETtoday新聞雲APP，就能輕鬆求籤，解答你的疑惑，更能將好運分享給親朋好友，一起迎接充滿希望的新一年！

作為知名歷史古蹟的《鹿港天后宮》，不僅以廟內精緻的工藝令人驚嘆，其主祀的湄洲媽祖更以靈驗事蹟廣為人知。為了更好地服務廣大信眾，今年《鹿港天后宮》依舊有線上點燈服務！無論您祈求全家平安、來年事業功名，或是姻緣美滿，都能隨時隨地完成線上祈福。

▲▼2025蛇來運轉運勢籤求籤步驟。（圖／ETtoday資料照）

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▲「蛇抱金元寶」豐富的獎項等你來拿！（圖／ETtoday資料照）

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