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33K存到百萬！30歲上班族靠15個月實現夢想　小資族學起來

▲▼小資族,存錢,百萬。（圖／取自30節約男子）

▲30節約男子靠著自律存錢與學習實現夢想。（圖／取自30節約男子）

記者楊智雯／綜合報導

很多人工作多年都沒有存到錢，根本不敢想一桶金什麼時候可以存到，覺得薪水太低存不了錢的同時，有位30歲33K上班族花了15個月存到100萬，並在IG經營自媒體「30節約男子」，公開薪資和支出明細真實與粉絲分享過程，兩年內迅速累積12萬粉絲，之後出版電子書《十萬粉絲經營秘訣｜下班斜槓筆記》，他的名言是「因為低薪，所以更要存錢」，吸引一票民眾共鳴，他還提醒大家不因現在的低薪，阻礙自己追求理想，將錢存下來，未來才有多種可能，就算一個月只能存3千也要持之以恆。

「30節約男子」說，如果想變成富人就得轉換思維，到了30歲後觀察到有人越過越好，也有人在原地打轉，這並沒有對錯，而是每個人走的路不同，能賺到錢的時機也不同。

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月薪三萬理財法：其實無關於收入多寡都得理財，而每個收入層級都有各自的理財方式，小資族得提高本業收入或藉由理財工具協助你，他的方法是每次領到薪水都把錢先分類，分成生活開銷、存錢、投資等部分，現在很多服務都是線上可以快速解決問題，一點一滴積少成多。

存百萬機會來時才能把握住：買賣股票或房地產前提得有一筆資金，沒有本金那些好的進場都不屬於自己，存到百萬可以逐漸達成理想生活。

變有錢之前內心喊話：理財之路很孤單，忘了初衷時對自己喊話，「沒存到目標存款前，我還很窮」、「我有錢也買得起，只是我不需要」、「不亂投資、借錢給他人，我不相信快速致富」、「老了沒錢、沒體力工作怎麼辦」、「小錢也是錢，積少成多！」

加班可能越貧窮：加班能立即獲得收入或是換取假期，但長遠角度來看，加班可能只會讓你陷入窮忙，並不會因為每月多付出工時而變成有錢人，一天時間的運用會形成人之間的財富差距，發現身旁事業成功的人下班後都在默默努力，珍惜能閱讀、學習新事物的時間，學習自我充實增加開源的實力，而非仰賴公司提拔或加薪。

持續幾年33K的規律上下班，下班時間研究經營自媒體，斜槓一定不輕鬆，但它確實改善了他的生活品質，「30節約男子」認同斜槓是現代人解決經濟壓力很必備的技能，也讓他有能力跳脫上班族，找回人生的自由，當能力裝備越多，自然很多人脈或金錢都會接近自己。

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