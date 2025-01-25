貼春聯9大禁忌！舊春聯要撕乾淨、大門不貼「春」字

▲春聯貼錯可能會衰一整年。（示意圖／達志影像／shutterstock）



記者黃稜涵／綜合報導

農曆新年來臨，家家戶戶忙著「貼春聯」迎新歲，但你知道貼春聯不僅要挑對時間，還要避免許多禁忌，才能為新的一年帶來好運嗎，清水孟國際塔羅小孟老師揭露「貼春聯9大禁忌」，趕快學起來才可以好運一整年！

1.貼春聯最好的時間

[廣告]請繼續往下閱讀...

除夕夜早上6點到中午12點，是最佳貼春聯的吉時，吉時貼春聯可以讓好運加倍！

2.舊春聯要撕乾淨

貼春聯的時候，舊的春聯一定要撕乾淨，不可以再把新春聯再往舊春聯貼上。

3.大門不貼「春」字

貼春聯可以貼福字、財字，但是絕對不可以貼春字，因為春字是在八大行業的場所，貼春字比較容易會招來爛桃花。

4.「福」、「財」可倒貼

春聯的字可以反過來貼，例如：福字或財字，象徵福到或財到，也可以在米甕外面貼滿字，代表東西滿出來，冰箱也可以貼「滿」，代表食材滿出來。

5.大門春聯貼單數

貼春聯大門最好貼「單數」，因為單為陽，雙為陰，貼雙數春聯容易招來陰。

6.喪事期間不貼春聯

辦喪事的那一年不要貼春聯，因為貼春聯代表有喜事，因此容易會沖到喪事。

7.春聯怎麼貼

站在大門口面向門，右邊就是上聯，左邊是下聯，上面為橫批。

8.上下聯的仄平聲

右上仄、左下平，右邊下方最後一字最好貼仄聲（注音三聲與四聲），左邊下方最後ㄧ字最好貼平聲（注音一聲與二聲），左右兩邊若都是平聲就用台語發音來判斷。

9.春聯顏色



家裡過世第一年貼「白色」對聯、第二年貼「綠色」對聯、第三年貼「黃色」對聯、第四年貼「紅色」對聯。