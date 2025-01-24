線上1.8萬人「都在追甄嬛傳」　他見才3點：大家在等下班了嗎

▲還在上班時間，線上約有1.8萬人在看《甄嬛傳》。（圖／翻攝自劇照）



網搜小組／劉維榛報導

不少人直呼，年前最後一天上班日反而更輕鬆！而一名網友表示，還在上班時間，竟有1.8萬人正在追百看不膩的《後宮甄嬛傳》，「是怎樣？已經在等下班了嗎？有沒有搞錯啊？」事實上，第一輪播放就有2.6萬人在線觀看，而大家最想看的滴血驗親的重頭戲，預計25日下午1點多就會播映。

一名網友在PTT表示，下午3點左右，他好奇點開YouTube《後宮甄嬛傳》線上直播，發現有1.8萬的人正在觀看，讓他感到十分訝異「是怎樣？已經在等下班了嗎？有沒有搞錯啊？誰再說台灣勞工很苦的？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

實際打開直播，接近下午4點的時間，約有1萬7千多人正在線上追劇，一票人紛紛在聊天室胡亂尬聊。

事實上，今年《後宮甄嬛傳》在昨（23日）晚間6點開播，最高引來2.6萬人線上觀看，甚至有熱心網友直接列出「重大事件」時程表，例如滴血驗親推估會在25日下午1點40分左右登場；皇上駕崩將在25日晚上10點50分左右播映，預估今年很有可能會突破去年6.1萬的線上觀看紀錄。

除了《後宮甄嬛傳》之外，GTV八大電視今年安排的春節馬拉松直播節目，還有《步步驚心》、《惡作劇之吻》、《知否知否應是綠肥紅瘦》等，讓大家過年一次看個夠。

▼《甄嬛傳》必看片段整理。（圖／記者劉宛欣製）



【延伸閱讀】

►妹子iPhone滑到1功能「遠端查看男友手機」！網發抖：完蛋

►

►入冬最強寒流！粉專曝「除夕濕冷直逼8度」 收假還要冷一波

►貴又難吃都倒了！高雄老夜市「人潮景象復活」 網驚：外國人超多

►去男友家洗碗「她一句話超狠反擊」 果然欠教育！男友媽臉垮走人