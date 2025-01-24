一票人年前衝診所洗牙　醫點1原因勸「年後再約」！過來人秒懂

▲醫師建議，年後洗牙比較好。（示意圖／記者姜國輝攝）



記者施怡妏／綜合報導

每逢過年，診所往往迎來洗牙與基礎治療的高峰期，大家都希望以最佳狀態迎接新年，也擔心過年期間診所沒有營業，要看醫生不方便，不過醫師Hank建議，過年前不適合做任何治療，原本不會痛的牙齒，也許會因此出狀況。

牙醫Hank在Threads發文，許多人趕在春節前到診所洗牙，但他建議，「過年前的任何治療，都有可能讓你本來不痛的牙齒開始痛」，每個人對治療的反應不同，簡單的洗牙補牙，有些人完全沒事，但有些人會敏感很久，如果遇到任何不適，過年期間找不到診所治療，會更麻煩。

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此外，他也一一回覆網友的提問，「其實有牙結石代表你整個刷牙的方式有問題，真的刷的乾淨的人，是找不太到牙結石的」、「洗牙沒流血代表你真的是刷牙大師，洗牙流血天經地義」。

貼文曝光，網友紛紛表示，「千萬不要破壞恐怖平衡」、「所以在過年前，病人只要不痛，都盡量不動」、「本來想預約拔智齒⋯忙到現在都忘記預約，怕拔了過年難過，後來想說還是過年後再去好了」、「撇開牙齒可能不舒服，當然是吃爽吃滿再洗，過年期間堆積的牙結石一併處理多划算」、「也遇過怕在國外牙痛，要先做治療，要約連續療程才說，他明天就要出國了，看來是不知道搭飛機的艙壓會讓牙更爆痛」。

底下還有苦主留言，「有一年剛好回診時間接近過年，結果沒用好吃東西都會酸，隔天又現場掛號，等了一個多小時請其他牙醫處理」。

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