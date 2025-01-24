妹子iPhone滑到1功能「遠端查看男友手機」！網發抖：完蛋

▲原PO最近才發現iPhone可以遠端控制。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

「只有我現在才發現？」一名女網友驚呼，打給男友FaceTime視訊，上頭有一個「共享」的選項，才發現這能遠端控制螢幕，但也得對方同意共享，才能查看手機所有的APP，像是私人IG、Threads等都能看到飽。文章曝光後，仍有不少網友也不知道，「喔天啊！趕快換手機 」、「完蛋」。

一名女網友在Threads表示，最近發現iPhone內建超狂功能，「欸這很猛，只有我現在才發現FaceTime可以遠端操控男友手機！」

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也就是說，只要經過當事人同意，原PO可以遠端打開手機的所有APP，而她實測能開啟IG、Threads等，桌面下載的任何APP也一覽無遺，讓她驚訝不已。

原PO也補充操作步驟，開啟FaceTime→有共享的選項，須經過對方同意才可以遠端控制螢幕。

▲按下「共享」後，經對方同意後，就可以遠端控制螢幕。（圖／記者劉維榛攝）



底下引來千人熱議，「我是勸你刪文」、「此刻正在閱讀此篇文章的男性瑟瑟發抖」、「又讓你學一招了」、「抓出軌神器」、「完蛋」、「早就可以了」、「喔天啊！趕快換手機 」。

不過，有網友分享生活實用例子，「之前也這樣請男朋友幫我線上辦卡，因為比較複雜我又在上班（很急），直接請他遠端操控」。