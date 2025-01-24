　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

妹子iPhone滑到1功能「遠端查看男友手機」！網發抖：完蛋

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO最近才發現iPhone可以遠端控制。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

「只有我現在才發現？」一名女網友驚呼，打給男友FaceTime視訊，上頭有一個「共享」的選項，才發現這能遠端控制螢幕，但也得對方同意共享，才能查看手機所有的APP，像是私人IG、Threads等都能看到飽。文章曝光後，仍有不少網友也不知道，「喔天啊！趕快換手機 」、「完蛋」。

一名女網友在Threads表示，最近發現iPhone內建超狂功能，「欸這很猛，只有我現在才發現FaceTime可以遠端操控男友手機！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

也就是說，只要經過當事人同意，原PO可以遠端打開手機的所有APP，而她實測能開啟IG、Threads等，桌面下載的任何APP也一覽無遺，讓她驚訝不已。

原PO也補充操作步驟，開啟FaceTime→有共享的選項，須經過對方同意才可以遠端控制螢幕。

▲▼ 。（圖／記者劉維榛攝）

▲按下「共享」後，經對方同意後，就可以遠端控制螢幕。（圖／記者劉維榛攝）

底下引來千人熱議，「我是勸你刪文」、「此刻正在閱讀此篇文章的男性瑟瑟發抖」、「又讓你學一招了」、「抓出軌神器」、「完蛋」、「早就可以了」、「喔天啊！趕快換手機 」。

不過，有網友分享生活實用例子，「之前也這樣請男朋友幫我線上辦卡，因為比較複雜我又在上班（很急），直接請他遠端操控」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
全台首間室內玩雪樂園　宣布結束營業
民眾闖總統府車道！　咬傷憲兵
快訊／基隆市府贏了！NET提東岸商場所有權存在　法院判駁回
已內建在iPhone　1常見App成「新外遇神器」：超難被發
快訊／鐵工廠電鋸割鐵桶「突膨脹爆炸」　師傅遭爆頭噴血
桃機春節旅客估破130萬大關　3國家列旅遊警戒
基隆一家四口翻車！4歲女、2歲兒送醫　警搜出喪屍煙彈
2025年「刮刮樂攻略」來了！100%中獎率買這張
北市原民大樓屋齡僅20年　建築師揭「外牆剝落」主因

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

ET民調／41%民眾上調年菜預算　1成春節要出國玩「嫌國旅住宿貴」

帶女友吃尾牙　攜伴要多付500元「他討錢遭拒」！網：憑實力單身

影城龍頭砸千萬推頂級品牌　坦言台中人看電影「最敢花」

桃機春節旅客估破130萬大關　3國家列旅遊警戒

2025年「刮刮樂攻略」來了！100%中獎率買這張　6面額最佳解曝

線上1.8萬人「都在追甄嬛傳」　他見才3點：大家在等下班了嗎

「移工年終領11萬」台員工羨慕炸　內行揭真相！

雙鐵春節估湧1157.6萬旅客　交通部祭「運具聯防」疏運

妹子iPhone滑到1功能「遠端查看男友手機」！網發抖：完蛋

避免急診塞爆　診所、藥局「除夕到初五開業」健保獎勵加3成

全家玩矇眼鏟錢遊戲　他「鍋鏟拿反」鏟了個寂寞XD

【台灣人的善良】超商送貨員飲料倒滿地！一群陌生人上前蹲地幫收拾

自小客車右側超車 #自撞 分隔島！「4輪朝天」滑行160m #台中

金鍾國沒認出Jisoo.珉奎　怪照片不像：誰啦！

【泰格與雪兒】當我ATM?

宇宙邦超狂！李珠珢重磅加盟　「韓籍五本柱太香」李雅英成學姐

王心凌彩排狂忘舞步　導演笑喊：罰跳10遍

台中男童記錯安親班郊遊日期　苦等3hrs急哭！警到場解開誤會

李珠珢跳錯應援曲露害羞臉　合體李雅英「32撞」香到爆

#鈕承澤 #假釋 #出獄 ！笑容滿面 手拿小盆栽喜喊：回家陪媽媽

ET民調／41%民眾上調年菜預算　1成春節要出國玩「嫌國旅住宿貴」

帶女友吃尾牙　攜伴要多付500元「他討錢遭拒」！網：憑實力單身

影城龍頭砸千萬推頂級品牌　坦言台中人看電影「最敢花」

桃機春節旅客估破130萬大關　3國家列旅遊警戒

2025年「刮刮樂攻略」來了！100%中獎率買這張　6面額最佳解曝

線上1.8萬人「都在追甄嬛傳」　他見才3點：大家在等下班了嗎

「移工年終領11萬」台員工羨慕炸　內行揭真相！

雙鐵春節估湧1157.6萬旅客　交通部祭「運具聯防」疏運

妹子iPhone滑到1功能「遠端查看男友手機」！網發抖：完蛋

避免急診塞爆　診所、藥局「除夕到初五開業」健保獎勵加3成

救援畫面曝！林口發電廠外海翻船1失蹤　2移工赤腳帶傷爬消波塊

一粒「全白裝扮飄仙氣」再掀日網熱議！　3.5萬人讚翻朝聖

真的GG了！男網紅冒險和毒蛇一起拍片　「命根被狠狠咬住」

租約到期！全台首間室內玩雪樂園3月結束營業

年薪300多萬「在家工作」也可以！　這2種職缺最搶手

高齡化浪潮推動不動產市場轉型　養老住宅需求飆升、創新服務成關鍵

民眾闖總統府車道「咬傷憲兵」　警方依傷害罪帶回偵辦

紐時：美國有意與中國談判　北京獲喘息空間

SCFI連3黑！歐洲線跌近6％　船公司持續降價收貨

快訊／基隆市府贏了！NET提東岸商場所有權存在　法院判駁回

#徐乃麟 嚴重 #違停 車險被拖走 警2mins完成執法過程曝

生活熱門新聞

明天才連假「一半請假」虧大！一票秒懂

洪一中批刪體育預算　館長開嗆！前空姐翻黑歷史反擊

下午3點後「北部50嵐全打烊」　原因全讚爆

大砍預算「剝奪發票中獎小確幸？」　事實查核中心揭真相

台人大阪亂丟行李箱　紙條2字氣壞網

北榮胸腔部柯信國猝逝！　院長：痛失英才

情人變仇人！尼克星開嗆妙智遭喊告

今年第一支國運籤出爐！　 高雄五甲關帝廟開「中平」

「車庫娛樂」負責人霸凌！　無預警解雇員工崩潰喝防凍劑

劉寶傑輸李正皓辭《關鍵時刻》？　戰友揭心聲

全台有雨「下最大」地區曝　入冬最強冷空氣過年到

藝文界抗議刪預算！業界人士逆風挺：養出巨嬰

正妹徵「男友過年」：3天20萬　條件曝光網揪貓膩

獨／重燃棒球夢！楊岱均擔任原鄉少棒教練

更多熱門

相關新聞

《滿貫大亨》特斯拉、重機不限量

《滿貫大亨》特斯拉、重機不限量

久違的農曆春節九天連假，不論是跟親友出遊還是自己宅在家，隨時隨地都能打開《滿貫大亨》試手氣！活動期間，只要參加遊戲中的限定活動，蒐集過年道具壓歲錢兌換福袋，就有機會將特斯拉卡、重機卡，不限量拚回家！更令人振奮的是，目前已經有一位幸運玩家成功獲得了特斯拉大獎，下一位會是你嗎？

長腿女員工坐副駕「她卻被迫擠後座」　男友問1句...網炸鍋

長腿女員工坐副駕「她卻被迫擠後座」　男友問1句...網炸鍋

男友年薪300萬「紅包竟給500元」還提超扯要求

男友年薪300萬「紅包竟給500元」還提超扯要求

全球首創　花蓮推出個人碳權獎勵APP

全球首創　花蓮推出個人碳權獎勵APP

翻男友手機驚見吞吐片　正妹崩潰提告

翻男友手機驚見吞吐片　正妹崩潰提告

關鍵字：

iPhone分享遠端控制男友手機螢幕APP

讀者迴響

熱門新聞

小S大女兒「突脫光衣服」邊哭邊跑

明天才連假「一半請假」虧大！一票秒懂

洪一中批刪體育預算　館長開嗆！前空姐翻黑歷史反擊

男吃生豬肉屁股痛！骨盆X光長滿詭異白點

快訊／北市原民大樓「驚傳左傾」！磁磚碎裂掉落

「千年一遇」20歲J級AV女優放送辣照

被逼認愛金智媛「金秀賢首對外發聲」！

下午3點後「北部50嵐全打烊」　原因全讚爆

快訊／江坤宇10年大約！最年輕億元男

女童投訴耳朵痛！醫檢查耳蝸炸出大量跳蚤

即／餐敘返家後！北榮胸腔科主任柯信國倒地猝逝

開蝦皮賣場從事地下匯兌達10億　3人爽賺1800萬遭起訴

大砍預算「剝奪發票中獎小確幸？」　事實查核中心揭真相

快訊／台中嬤肚子不適！候診時突倒地亡

魔術師表演「人體分割」疑失敗　空等30秒沒還原就推走

更多

最夯影音

更多

全家玩矇眼鏟錢遊戲　他「鍋鏟拿反」鏟了個寂寞XD

【台灣人的善良】超商送貨員飲料倒滿地！一群陌生人上前蹲地幫收拾

自小客車右側超車 #自撞 分隔島！「4輪朝天」滑行160m #台中

金鍾國沒認出Jisoo.珉奎　怪照片不像：誰啦！

【泰格與雪兒】當我ATM?

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面