單親媽獨養2身障兒...年前一把火家被燒了　送暖讓她勇敢走下去

▲台中一名李婦為單親媽媽，獨自養2名身障兒相當不容易，沒想到住家近日遇火警，雪上加霜。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅、鄧木卿／台中報導

台中市一名62歲單親李婦，獨自扶養2名身障兒，僅能靠低收等津貼勉強度日，不料近日住家又遇到火災，整間房子被燒毀。烏日警方得知此情，近日捐贈慰問金、家具等，希望一家能好好安頓，準備過年，李婦感動地表示，感謝外界關懷，雖過年前遇此事，仍會正面面對，勇敢走下去。

烏日警分局溪南派出所指出，李家為長期關懷戶，李婦獨自照顧2名身障兒子，女兒則是已經結婚，偶爾能幫忙接濟娘家，大兒子因身心障礙住在社福機構，小兒子狀況較輕微，仍需到日照中心，李婦因為需要接送小兒子，工作難尋，一家經濟來源就仰賴低收補助，生活並不寬裕。

▲李家因大火被燒到焦黑，讓經濟更加困難。（圖／記者許權毅翻攝）



不料，去年12月2日，李家突然冒出大火，廚房內的電器用品起火，導致李家被燒毀，當時李婦與小兒子還一度受困在陽台，還是由消防隊驚險救援，才保住一命。

▲▼烏日警方、善心團體等協助李家修繕，讓李家能好好過年。（圖／記者許權毅翻攝）



然而，李家家當幾乎都被燒毀，讓本就貧困的家境更是雪上加霜。轄區警方得知後，再次前往李家關心，並盤點有哪些物資是急需，經聯繫善心團體、家具行，在寒冬中送暖，送上食物、棉被以及家具，並有急難救助金，協助度難關。

烏日警分局表示，希望透過這樣的善行義舉，喚起更多慈善團體及善心人士共同響應，本分局亦將持續落實勤務作為，主動發掘需要幫助民眾，並協助轉介相關單位，把社會愛心傳播到需要幫助的角落。