明天才連假「一半請假了」虧大！一票點頭笑：今天上班才爽

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

過年春節快來了，許多人最期待的就是大放連假。就有網友發現，辦公室才來一半的人，另外一半請假了，可今（24）天畢竟是連假前的最後一天，可以過得超輕鬆，為什麼要請假？忍不住笑虧，「來吃吃喝喝跟同事打屁，照樣領薪水」，不覺得請假虧大了嗎？話題引發熱論。

有網友在PTT的Gossiping板問卦「今天請假都是什麼人？笑死」，文中表示「現在辦公室才來一半的人，其他人都請假了。今天是連假前的最後一天，這麼輕鬆，為什麼要請假？」畢竟來公司吃吃喝喝，跟同事打屁還照樣領薪水，「今天請假都是什麼人？笑死，不覺得虧大嗎？」

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就有不少也選擇上班的人笑呼，「今天請的才蠢！最好混的一天，根本沒必要請假，還有薪水拿」、「今天上班真的沒FU」、「今天上高速公路，車子比平常少了快一半」、「今天上班真的爽，已經滑一個小時手機了」、「我們公司直接放惹，有來幫忙打掃直接發6000紅包」、「虧大，今天老闆都不在，爽的哩！」

還有人表示，「我的看法一樣，要請連假也是請開工後」、「我特休延到年後放啊！CP值比較高」、「滿手特休，當然是留到開工日那天再開始休爆啊！」

請假一族也紛紛留言，「提早回鄉啊」、「想湊十天連假的人XD」、「就特休太多用不完，寧願在家看電視也不想進辦公室」、「傍晚火車很難擠」、「我也覺得，這種日子就要去上班。但我請假了ㄏㄏ，出去玩爽」、「聰明用路人，不想明天卡在國道上。」