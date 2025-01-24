入冬最強寒流！粉專曝「除夕濕冷直逼8度」　收假還要冷一波　

▲除夕天氣濕冷，入冬最強寒流來襲。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

過年將連吃2波冷空氣！氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》指出，第一波將是入冬以來「最強寒流」，小年夜不僅濕冷，北部宜蘭還下探至8至10度；除夕轉為乾冷漸漸回溫，但收假又開始變天，另一波冷空氣再來，一樣是先濕後乾。

《台灣颱風論壇｜天氣特急》在Threads表示，今年過年連吃兩波冷空氣，幾乎是確定了，以目前預報來分析，「第一波是堂堂正正的寒流等級，當然又是入冬以來最強，尤其是北部宜蘭，小年夜那晚不僅濕冷（雨剛停），還會直接下殺8至10度！」

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小編直呼，平常大家都或說台北天氣好冷，「但這種10度濕冷，可能是連你的魂都要去了。」

▲過年天氣預測圖。（圖／翻攝灣颱風論壇｜天氣特急）



而這波寒流撐完，除夕全台將轉為乾冷好天氣，一天一天極慢的回溫，直到收假又要開始變天。小編指出，「另一波冷空氣再來，一樣是先濕後乾，不過這個收假冷空氣有多冷，就再說了。」

底下網友紛紛熱議，「今年陽明山有可能下雪嗎」、「是否可以期待太平山下雪」、「南部有在這波嗎」、「還好我過年回南部避冬」、「太棒了，過年就是要冷才有氣氛」、「過年冷冷的正好」。小編則回應，陽明山下雪可能有難度，但北部海拔2000公尺高山應該都可以賭看看。

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