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去男友家洗碗「她一句話超狠反擊」　果然欠教育！男友媽臉垮走人

▲▼做家事,洗碗盤,清潔劑,洗碗精,細菌滋生,廚房。（圖／記者李毓康攝）

▲去男友家洗碗，原PO直接反擊教育。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

「果然都是欠教育！」一名女網友透露，吃完飯後找男友一起洗碗，不料男友媽媽要她兒子去看電視，故意想試探原PO，結果原PO也不爽洗了，隔一周後，對方家竟出現新的洗碗機，男友媽卻暗示家務本該由女生負責，一番話氣得原 PO當場回擊一句話，結果男友媽臉垮轉頭走去客廳。

一名女網友在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》表示，在男友家吃完飯後，她主動拉著男友一起去廚房洗碗，不料男友媽媽卻叫男友回客廳看電視，氣到她也決定擺爛不洗。

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當下男友媽媽一臉不悅，男友直言夾在中間很難做人，於是原PO當場教育男友，並表明「我家都是洗碗機洗碗，我願意洗已經很好了。」男友認為，媽媽只是想試探原PO的反應，其實表面演個戲給長輩看就好，反正也不常一起吃飯。

原PO堅持主張，有一就會有二，「只要有一次讓她覺得這是我應該做的，她就會覺得以後我都應該做」，聞言，男友才認同她的看法，沒有再繼續爭執下去。

過了一周，原PO再次去男友家吃飯，意外的是，廚房竟多了一台小型洗碗機，她心想著「果然都是欠教育，家裡連洗碗機都沒有，還覺得理所當然讓別人家的女兒洗碗？」

但故事還沒結束，男友媽媽多次暗示家務應該由女性負責，甚至試圖以言語PUA她。原PO不客氣地回應，「以前的女人自我價值感低，但現在的女性不只會賺錢，甚至可能賺得比你兒子多！」這番話讓男友媽媽臉色難看，直接轉頭到客廳看電視。

最後，原PO認為，這年代女生把自己活得漂亮又有錢，真的沒必要低聲下氣，被惡婆婆欺負，「我就是要比她還更跩！」

底下網友紛紛熱議，「她在對你服從性測試，你一次妥協以後就都得妥協犧牲奉獻，直接掐斷她的念頭！做得很棒」、「趕快逃啦」、「這年頭能遇到肯結婚的女人就該偷笑了，長輩真別要求太多」、「都什麼年代了，確實不用委屈自己」、「完勝！這男友也可以放生了」、「還沒嫁過去好意思叫人家洗碗，這種千萬別跟這種公婆住在一起」、「還只是男女朋友就開始婆媳戰了...真累」、「願意幫忙洗碗是情份，不洗碗是本份，所以原PO沒有毛病，結案」。

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