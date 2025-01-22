慈濟志工致贈關警南橫各所員警圍巾　「暖警身」更「暖警心」

▲慈濟志工致贈關警南橫各所員警圍巾。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

冷氣團寒流發威，中央氣象署接連數日發布低溫特報，台灣各高山地區同時出現降雪現象，吸引許多遊客到各高山景點賞雪，為維護遊客安全及疏導交通，台東縣警察局臺20線(南橫公路)各所均動員加強執行交通疏導勤務。有鑑於此，慈濟志工在台東縣警察局副局長邵明仁的帶領下，前往分局本部及南橫各所實施慰問贈禮品，並親送環保圍巾，讓員警們暖身又暖心！

「感謝慈濟志工師兄姊蒞臨分局慰問！」，關山警察分局於21日9時許，內外勤同仁於分局大門口列隊，歡迎由邵副局長帶領的慈濟志工團隊蒞臨慰問。

邵明仁於致詞中一再感謝慈濟志工師兄姊們，帶著那麼多的東西來慰問，非常感謝，也祝福各位新年快樂、闔家平安。慈濟師姊於致詞中向員警們表示，為了今天要來慰問，於昨晚師兄姊們就動員起來準備禮品，包得很精美，雖然並不多，但我們的情意很重。大家都在工作崗位上非常的盡職及認真，在縱谷線負責大家的安全，您們真的是非常重要，我們代表慈濟所有來自各方的關心，希望大家在新的一年能夠很平安，繼續為守護地方盡一分心力，謝謝大家！

隨後前往海端聯合所，之後沿著台20線(南橫公路)至霧鹿派出所，原本計畫是要到向陽派出所，但是因為21日凌晨有發生地震，且利稻路段有落石阻路，目前尚在移除無法通行，所以就在霧鹿派出所，由各師兄姊將「圍巾」，一一為員警圍上，讓大家不僅身暖，心更暖！

關山警察分局表示，感謝慈濟志工師兄姊們，於「114年加強重要節日安全維護工作」一開始就至分局慰問，實在「揪感心ㄟ」！所有同仁將持續秉持「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大主軸工作，來為全體縣民及來自全國的遊客提供優質的服務！另於專業執行勤間，有提供大額存款護鈔及舉家外出住居安全維護等加值服務，請民眾多加運用，若發現可疑人事物，請撥打110報案，警察將儘速前往並提供妥適處置，以維護民眾生命財產安全。