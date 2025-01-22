小心荷包！ 警宣示法律無假期並加強春節交通疏導勤務

▲警宣示法律無假期並加強春節交通疏導勤務。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「114加強重要節日安全維護工作」於1月20日22時起跑，關山警察分局為落實「治安平穩、交通順暢、民眾安心」等三大工作主軸工作，於當日即規劃擴大臨檢暨取締酒駕等勤務，以防制治安及交通事故之發生，讓民眾均能安心過好年。尤其今年春節連續假期長達9天，除返鄉人車潮外，也將會大量觀光人車潮湧入臺9線縱谷路段，可能造成諸多景區出現壅塞路況，關山警察分局除加派警力於易壅塞路段的交通疏導外，同時也將針對違規超車、闖紅燈、酒後駕車及超速等違規行為強力取締，務必讓民眾「快快樂樂出門、平平安安回家」。

關山警察分局為杜絕酒後駕車行為，防制酒駕肇事案件及維護轄內治安之穩定，特於「114年加強重要節日安全維護工作」起跑日，規劃擴大臨檢暨取締酒駕等勤務，且將於專案工作期間持續落實執行，以宣示法律無假期之決心。

取締酒駕專案勤務，將針對易生酒駕事故路、時段，可能酒駕餐廳及KTV、小吃部等臨近路段列為熱點，並把深夜時段列為稽查重點，實施路臨檢，採取強力取締作為，進而產生嚇阻作用，以維護治安平穩；另外春節連續假期之道路狀況，亦為警察機關之重點工作，今年將以「確保交通安全順暢」為主軸，加強交通疏導作為維持行車順暢，達到預防交通事故提升為民服務效能。

於春節連續假期前，將要求轄內車站、觀光景點、風景遊憩區、重要聯絡道路及觀光地區瓶頸路段主管機關或業者，運用各種彈性交通管理手段，如：調撥車道、停車管制、車輛與遊客進出道路之疏導管制及車道分流等方式，以避免發生車流堵塞情形發生，另也將增派警力疏導及取締違規車輛。

關山警察分局表示，警察取締酒後駕車執法工作全年無休不打烊，請民眾「喝酒不開車、開車不喝酒」，方能確保行車安全！春節連續假期民眾出遊應注意遵守交通安全，千萬不要酒後駕車或是疲勞駕駛，更不可因為前方車速緩慢，為貪圖方便而違規超車，以免樂極生悲、敗興而歸。