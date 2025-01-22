雜貨店內藏賭場　警方偵破職業賭局

▲雜貨店內竟藏賭場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局刑警大隊日前接獲線報，指稱台東市山西路一帶某雜貨店出入人員複雜，疑似有非法聚賭活動。警方經調查後展開行動，查獲賭資新台幣175萬餘元，並將三名嫌犯移送法辦。

經過一個多月的蒐證，警方認定時機成熟，遂向台東地方法院申請搜索票並獲准。1月20日晚間10時許，刑警大隊聯合臺東分局組成專案小組，持搜索票前往該地執行搜索，當場查獲以范姓與許姓女子為主的職業賭局，兩人分別擔任主持人並負責「九仔生」賭局，另有蔡姓男子負責把風。現場還有19名賭客正在聚賭，警方隨即查扣撲克牌、骰子等賭具及賭資共計新台幣175萬餘元。

經詢問後，警方依《刑法》賭博罪將范姓與許姓女子，以及把風的蔡姓男子移送法辦，其他19名賭客則依《社會秩序維護法》裁處。

春節將至，為確保民眾能安心過節，行政院長卓榮泰於本月16日的治安會報中指示「四個加強」：包括強化巡邏守望，必要時提供民眾護鈔服務；加強酒駕防制宣導，保障交通安全；強化防詐作為，避免民眾財產受損；以及加強取締賭博網站與實體賭場，防範非法聚賭。

台東縣警察局長蔡燕明呼籲，春節期間治安不打烊，警方將全力查緝轄區內職業賭場，維護年節治安，並提醒民眾切勿以身試法。