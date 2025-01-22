陰平陽秘　台東馬偕醫院中醫談平衡過年節

▲台東馬偕中醫師莊義明談平衡過年。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

春節是親朋好友團聚的時刻，豐盛的美食和熱鬧的氣氛總讓人流連忘返；而春節連假長活動多，往往會讓人日夜顛倒，亂了生活作息。此時若不加以調節，身體負擔會加重，健康易出現紅燈。台東馬偕中醫師莊義明在春節前提醒民眾遵守「陰平陽秘」原則，以現代觀點講的就是「身心靈平衡」，從飲食、睡眠、運動三方面，皆要恪守中庸原則，過猶不及適得其反。特別提到過年期間大魚大肉之餘，除了要多補充水份，踏青多運動外，建議多攝取高纖的年菜蔬果，有便秘及痔瘡問題的多吃鳳梨、莧菜及及薏苡仁。另外也針對春節期間易罹患感冒及長途開車造成的肩頸酸痛，教導大家伸展運動及按壓穴道。有頸背僵硬疼痛，可以白鶴展翅及擴胸甩肩運動，舒展頸背的筋骨。

台東馬偕中醫師莊義明特別提醒：享用年菜佳餚前，要先懂得評估自己是屬於什麽體質。怕冷的寒性體質，宜多食溫熱食物，如：榴蓮、生薑、青蔥、洋蔥、蒜、辣椒、薑黃、荔枝、龍眼、釋迦等；畏熱的熱性體質，宜多食寒性食物取得平衡，身體就受益，如：白蘿蔔、香蕉、橘子、西瓜、竹筍、白梨、蕃茄、香瓜、蓮藕、苦瓜、空心菜、芹菜等。在過年期間有守歲傳統，與親友圍爐聊天、打麻將，甚至好幾天都熬夜睡眠不足。提醒民眾：熬夜晚睡，易導致大腸火旺，大便不易解、產生便秘、痔瘡疾病。提醒大家要睡好睡飽，不宜熬夜。對於常常有便秘或痔瘡者，特別的推薦多吃鳳梨、莧菜及薏苡仁，當然古人留傳下來的年菜也是一個很好的飲食經驗，年節必吃。

難得有較長的年假，返鄉塞車塞到爆，造成腰酸背疼、下肢浮腫;另外，現代人手機不離手，久坐不動長時間追劇、打電動，造成肩頸疲勞及腰肌勞損。建議民眾每60分鐘就要起身動一動，長途開車到休息站，要下車走一走，做一些伸展運動。頸背僵硬疼痛，可以白鶴展翅及擴胸甩肩運動，舒展頸背的筋骨；腰部僵硬酸痛，可以跨腳，左右擺膝及上下搖臀的動作舒展腰臀部筋骨。至於頸背部僵硬疼痛，可按壓合谷、后溪及上八邪，腰部僵硬酸痛，可按壓委中、承山、陽陵泉、合谷、陽谷，適當按摩促進血液循環，解除疲勞。

過年期間生活作息打亂，易造成免疫力下降。建議每日運動60分鐘，赤腳踩地接地氣、有空到郊外踏青、森林浴、泡溫泉等，可提高免疫力。若感染流行性感冒，莊醫師建議感冒初期，可以接壓合谷、少商穴減緩症狀。若症狀嚴重，仍要就醫尋求醫療診治。

▲台東馬偕中醫師莊義明談平衡過年。（圖／記者楊漢聲翻攝）