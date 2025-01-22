攔阻詐騙成效卓越　台東警銀合力阻詐金額高達4200餘萬元

▲警方與金融機構聯手阻詐成效卓越。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為有效防範詐騙案件，保障民眾財產安全，台東警察分局自113年7月起與轄內金融機構共同推動金融機構攔阻聯繫平臺，自實施迄今已攔阻詐騙款項4200餘萬元，阻詐成果豐碩，其中12月份就成功攔阻12件詐騙案件，攔阻金額高達926萬元。

為表彰金融機構的警覺與努力，台東警察分局長陳宏平特別於日前前往土地銀行台東分行、台灣銀行台東分行、華南銀行台東分行、玉山銀行台東分行，以及台東地區農會台東分部頒發感謝狀，表揚攔阻超過20萬元的金融機構行員。

攔阻詐騙案件的成功，離不開行員與警方的緊密合作，行員憑藉敏銳的觀察力發現可疑交易後，迅速通報警方到場協助，員警到場後，再透過詳細解說詐騙手法與風險，並引導民眾理性思考，成功瓦解詐騙集團的企圖，成功守護民眾辛苦累積的財產。

台東警察分局分局表示，隨著農曆新年將至，詐騙活動可能更加猖獗，台東警分局將持續與各金融機構攜手合作，採取多元防詐措施，及加強巡守密度，深入社區與金融機構周邊，進一步提升詐騙防制效能，同時陳分局長也呼籲民眾務必提高警覺，面對來路不明的電話或訊息時，應保持冷靜並多方查證，且勿隨意相信網路上來路不明之投資管，如遇疑似詐騙情況，可立即向銀行或警方求助，或撥打165反詐騙專線諮詢，共同打造安全的生活與金融環境。