震央就在旁邊「他半夜被搖醒」嚇瘋衝出家門！網見位置：真搖滾區

▲曾文水庫。（圖／記者林東良翻攝）



記者施怡妏／綜合報導

今天凌晨0時17分嘉義縣大埔鄉發生規模6.4強震，地震位於嘉義與台南交界，主震在大埔，餘震集中在台南，有網友表示，住在離震央很近的地方，隔著一個曾文水庫而已，被搖醒的當下立刻跳下床衝到屋外，花了半小時整理倒下的東西，之後還有許多餘震讓他很崩潰。

有網友在PTT發文，附上一張地圖的截圖，自己就住在震央附近，中間隔著曾文水庫，地震發生時，他被劇烈搖晃驚醒，立即跳下床衝到屋外，然而警報卻是在他已經跑出來後才響起。

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他透露，地震過後餘震不斷，幾乎每5分鐘就震一次，讓他非常驚恐。「都是震完才來警報」，花了半小時整理倒下來的物品，好不容易整理完躺在床上，但大大小小的餘震讓他不能好好睡覺，「我明天能不能跟老闆請地震假啊？」「大家不用太擔心，我們這裡地層還蠻穩的」。

貼文曝光，掀起網友討論，「老闆：吉人以後公司都靠你守護」、「就住公司旁邊還想請假啊，公司沒倒都不准放」、「你完全就在搖滾區，明天可以去買樂透了」、「還活著最重要」、「這是頂級搖滾區了吧，保重，祝平安」、「大難不死必有後福，恭喜」、「現在恐怕也不適合移動，原PO辛苦了」。

▲嘉義發生芮氏規模6.4地震。（圖／氣象署）



根據中央氣象署地震測報中心報告，今（21）日凌晨0時17分，嘉義發生芮氏規模6.4地震，深度9.7公里，屬極淺層地震，最大震度為6弱，出現在嘉義縣大埔，台南市也有5弱震度。而從主震開始，餘震不斷，多半集中在台南市南化區及楠西區，氣象署研判地震是菲律賓海板塊、歐亞大陸板塊碰撞所造成。3天內可能有規模5.0以上地震會密集發生。

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