睡夢中被搖醒「要逃嗎？」　內政部給答案：受傷機會比留床上高

▲在睡夢中被搖醒，不要急著離開床。（圖／內政部消防署「消防防災館」網頁）

記者曾筠淇／綜合報導

嘉義縣大埔鄉21日凌晨0時17分發生規模6.4地震，氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為6弱，出現在嘉義縣大埔。由於地震發生在深夜，很多人都從睡夢中被搖醒，如果就寢時碰上地震，要逃還是先留在床上？內政部過去曾經詳細說明。

內政部先前曾透過臉書粉專宣導，睡覺時若發生地震，應該先留在床上，因為地震發生當下，可能會劇烈搖晃，若急著離開床、嘗試移動，就可能會被掉落的物品或是翻覆的家具給砸傷，「受傷的機會反而比留在床上還高」。

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因此，內政部提醒，若在睡夢中遇到地震，「應該『轉身臉部朝下趴著、縮起雙腳，並用枕頭保護自己頭頸部』，直到搖晃停止」。

此外，內政部消防署也有在「消防防災館」的網頁中，分享在家中的其他地方應該如何應變。

一、在客廳、餐廳、書房

如果附近有桌子，盡可能躲在桌下（除了玻璃桌面的桌子以外，餐桌、書桌都可以），趴下、掩護、穩住，抓穩桌腳，保護自己。如果附近沒有桌子，應遠離玻璃窗、吊燈、吊扇、易倒塌的櫥櫃或冰箱以及可能移動的鋼琴等物品，保持低姿勢並以雙手保護自己的頭部和頸部。

二、在廁所

不要急著離開廁所！廁所空間較小，慌亂中急忙衝出，容易發生意外。地震強烈搖晃時，建議要把身體壓低，以手邊的物品（如臉盆）或直接以雙手保護頭頸部，並保持彎腰狀態直到地震搖晃停止。另也要注意牆上懸掛的鏡子以及儲櫃或置物架上的物品是否會掉落。

三、在浴室

不要急著離開浴缸！因為浴室有水氣，容易濕滑，慌亂中急忙衝出，容易發生意外。如果在泡澡的時候，可以放低頭部，低於浴缸邊緣，並用雙手或臉盆保護頭頸部。另也要注意牆上懸掛的鏡子以及儲櫃或置物架上的物品是否會掉落。

四、在廚房

首先要注意爐火，如果是正在瓦斯爐旁使用爐火，立即隨手關閉爐火，並就地避難，躲在桌子下，直到地震結束。如果不是順手即可關閉爐火，請先就地避難，躲在桌子下，保護自身安全，不要貿然衝去關閉爐火，以免受傷。

再來也要注意傾倒的熱湯鍋或碗盤，以免被燙傷或砸傷。同時也要注意其他碗盤杯具掉落碎裂造成的危害。

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