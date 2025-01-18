「僅給1資料」帳戶錢被扣光　她崩潰：過程不到5分鐘！詐騙手法曝

▲帳戶的錢被扣光。（圖／翻攝自之妤IG）



記者施怡妏／綜合報導

近期新興詐騙手法四起，有受害者拍影片分享親身經歷，詐騙集團假借要購買商品的名義，利用話術竊取帳戶資金，並且索取驗證碼開通「icash pay&悠遊付 」，當她發現不對勁時，已經來不及了，帳戶已經被扣款，被騙了一萬多元，整個過程不到5分鐘，「不要輕易把驗證碼給別人」。

「我被詐騙了，詐騙集團新手法請嚴加提防！」網紅二寶媽「之妤」在IG貼出兩支影片，分享被詐騙的過程，在網路上販售母嬰用品，不久後就有網友私訊要購買，假借要購買的名義，填寫寄件單，或下單後傳送訂單凍結訊息，「再跟你通話，話術你告訴他簡訊驗證碼（可能還不止兩組）」。

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一旦對方取得驗證碼之後，帳戶就被綁定扣款功能，當她發現不對勁時已經為時已晚，帳戶已經開始被對方扣款，「扣到帳戶無法再繼續扣款為止，操作過程不用5分鐘」。她坦言，被騙了一萬多元，帳戶還因為扣款未完成無法銷戶，而這些被詐騙的錢也回不來了，只能當作學一個教訓。

她再次強調，「不要輕易把驗證碼給別人，現在詐騙只要有你的個資、簡訊驗證碼就可以為所欲為，甚至讓你的帳戶變成人頭帳戶，全部凍結變成警示帳戶，希望不要再有人被騙了，尤其是所有賣家們一定要小心」；如果真的不幸受騙，第一時間撥打165反詐騙專線，並立刻聯繫銀行終止相關服務。

▲▼千萬不要給別人驗證碼。（圖／翻攝自之妤IG）



貼文曝光，有網友也被同樣的手法詐騙過，「我也是被騙了～3方配合無間，買家裝可憐說全家大小的開銷帳戶被凍結，我就心軟想說開通那個什麼藍金流的東西，結果就這樣被話術攻破心房，被騙了4萬多」、「我也是！明明買錯尿布尺寸想便宜賣出，還被詐騙13萬多！超冤枉的，只能告訴自己至少我學到」、「其實這詐騙手法不算新，是持續進行式。要你加賴的一律都是詐騙，沒有例外」。

貼文獲「之妤 yuyu」授權轉載。

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