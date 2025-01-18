拜月老1個月後脫單「條件全符合」　交往後見1事她笑：被鑽漏洞

▲原PO列出條件，祈求月老幫她找到對象。（示意圖／記者蔡玟君攝）



記者施怡妏／綜合報導

每位期待愛情的人都希望能找到理想中的伴侶，不少人會選擇向掌管緣分的「月老」祈求桃花與姻緣，一名女網友表示，去年5月底拜了月老，詳細列出7、8項條件，一個月後就遇到不錯的對象，全都符合要求，不過有一點被月老鑽漏洞了，貼文掀起熱論。

女網友在Threads發文，今年5月底特地前往台中樂成宮拜月老，並詳細列出理想對象條件。她希望能遇到一位身高175公分以上、長相乾淨、喜歡旅行、能與她一起享受咖啡廳和酒吧的時光、會下廚，並且能接受她不結婚、不生小孩的生活方式。

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沒想到，到了6月中旬，她真的遇到不錯的對象，幾乎完全符合她的所有要求，兩人也進一步交往，正當她感到滿意之際，卻發現男友結過一次婚，還有一個5歲的女兒。她回想自己當初開條件時，確實沒有明確要求對方要「完全單身和沒有小孩」，讓她哭笑不得直呼「只是我沒想到還是被月老鑽了漏洞」，但她仍願意試試看，為這段戀情努力。

貼文曝光，不少網友分享拜月老的經驗，「之前拜月老說我想給另一半養，結果我在他公司上班，請大家記得備註不用工作的那種」、「親戚有人拜月老說要一個宋仲基，結果她老公是機車行的，可以送重機」、「我拜完月老後都會無故進帳，祂這是直接把業務轉給財神嗎」、「我是拜霞海城隍廟，什麼都中了，結果男朋友是非洲人，謝謝月老那麼的國際化」。

還有網友笑喊，「我也是樂成宮，其中一個條件是身高高一點，本人170但不知道要多高比較好，跟月老說越高越好，結果找了一個老公205公分」、「我拜台南月老，問一面之緣的歐洲男人要不要繼續聯絡，連續11個聖杯，我們結婚十幾年了」。