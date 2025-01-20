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靜桃寒戰行動　基北北桃四市同步取締未認證噪音車

▲靜桃寒戰行動，基北北桃四市同步取締未認證噪音車。（圖／環保局提供）

▲靜桃寒戰行動，基北北桃四市同步取締未認證噪音車。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市環保局20日表示，為加強靜桃方案該局於16至18日晚間與警察局、監理站組成聯合稽查小組，共出動60人設置稽查點，聯合執行寒假取締改裝噪音車勤務。本次行動共攔查43輛疑似噪音車輛，其中經現場檢測發現有21輛車輛噪音超標，依噪音管制法進行告發並限期改善，統計因噪音開罰共計6萬3,300元。

此次未認證管查緝行動還查獲9輛使用未認證排氣管的噪音車，依道路交通管理處罰條例開罰共計8,100元罰鍰。環保局指出，寒假期間將持續針對夜間噪音車行駛熱點、各大夜景區和跑山熱點加強稽查，以遏止改裝噪音車輛，維護民眾的生活品質與安寧。

桃園市環保局於去(113)年12月30日舉辦的第7次「基北北桃環保交流合作平台」會議中，分享了靜桃專案執行周年的成果，更與基隆、台北、新北市共同提案，向中央建議修訂第5至6期車的原地機動車輛噪音管制標準、訂定夜間機動車輛噪音管制標準及提高裁處金額等議題，最後決議共同於寒假期間擴大聯合辦理夜間攔查噪音車輛。

為改善噪音車擾民問題，環保局積極執行環警監聯合攔檢，至去(113)年12月31日止，共檢驗5,686件、噪音超標告發案件數共3,016件，告發率達53%，裁罰金額高達828萬元。此外，今(114)年桃園市聲音照相科技執法設備將會達到50套，藉由強化設備的建置，加強桃園市噪音熱點的監測。同時也採取多項措施來管控城市噪音問題，包含與高中職校園、社區、里民、汽機車店家及同業公會合作，組成「TEAM TAOYUAN」，共同支持並推廣使用認證排氣管，還給市民一個安寧的夜晚。

自今(114)年1月1日起，未取得監理機關認證排氣管登記的改裝車輛，倘經警、監、環保機關聯合稽查攔檢發現，並查證比對屬實者，將依道路交通管理處罰條例處900元至1,800元罰鍰，若噪音檢測不合格者，依噪音管制法可再處罰1,800至3,600元。

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