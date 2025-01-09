屏警專案取締未戴安全帽　3天抓1975件

▲屏東縣政府警察局取締未戴安全帽勤務 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為提高駕駛人對交通安全規則的重視，屏東縣政府警察局於1月6日起展開「未戴安全帽」專案取締行動，針對未依規定配戴安全帽的違規行為進行嚴格執法。至8日止，已累計取締1975件違規事件，目的在透過執法減少交通事故發生，保障用路人安全。

根據屏東縣政府警察局統計，去(113)年1至12月，縣內共取締未戴安全帽違規2萬5,508件，較去年同期減少4,696件（去年同期為3萬204件）。雖違規之取締件數下降，但未戴安全帽導致的交通事故仍具威脅性。統計屏東縣113年1至12月因未依規定配戴安全帽造成的交通事故，已導致20人死亡及1,074人受傷，雖較112年同期死亡減少5人、受傷人數減少191人，但每一起事故都警醒社會需加強安全意識。



警察局指出，專案取締及長期執法行動已初見成效。屏東縣未戴安全帽違規件數與因未戴安全帽導致的傷亡數量均有下降趨勢，顯示警察局在交通安全執法及宣導方面取得一定成果。然而，針對少數駕駛人仍未養成良好配戴安全帽習慣，警察局呼籲民眾深刻認識未戴安全帽的潛在危險性，尤其是在交通事故中，未配戴或未正確佩戴安全帽易造成頭部重創，易因頭部重創造成嚴重傷亡，呼籲駕駛朋友騎乘機車不要貪圖一時方便不戴安全帽，安全帽不只要「戴上」，更要「戴正確、戴穩妥」，繫緊帽帶，避免人倒地時安全帽脫離頭部喪失保護作用；「快樂出門平安回家」。



為持續提升交通安全，警察局將加強社區交通安全宣導，結合學校教育及民間力量，深入傳播正確的交通安全觀念。同時，警察局也將繼續執行交通違規取締行動，形成執法與教育雙管齊下的策略，協助駕駛人養成「戴上安全帽、安全帽正確戴」的良好習慣。



局長戴台㨗強調，交通執法的目的不僅是杜絕違規行為，更重要的是促進駕駛人安全意識的長期養成。也呼籲，安全帽是機車駕駛人生命的守護者，正確配戴安全帽是每位駕駛人的責任，切勿貪圖方便而忽視安全。警察局將持續以執法與教育並重的方式，為用路人創造更安全的交通環境，確保大家快樂出門、平安回家。

