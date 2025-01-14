屏東警方1／17起農曆春節酒駕大執法　確保交通安全

▲屏東縣警方17日起酒駕大執法 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

農曆春節腳步逼近，進入民眾飲宴聚餐活動季節，屏東縣政府警察局將於1月17日起啟動「防制酒後駕車專案勤務」，針對易發生酒駕的場所與路段進行全面攔查。警察局提醒民眾，飲酒後切勿駕車或騎車，避免違法受罰並危害生命安全。

根據統計，屏東縣在113年共取締酒駕違規案件2,685件，較112年減少353件；同期間，酒駕交通事故導致7人死亡、357人受傷，分別較前年減少8人及34人。這顯示警方透過強力執法及宣導，對酒駕行為具有明顯嚇阻效果。

為確保農曆春節假期前交通安全，警察局規劃在假期前進行密集攔查，專案期間將針對餐廳、酒吧等易發生飲酒行為的場所周邊，以及交通要道、高危險路段加強巡邏和攔檢。酒駕零容忍已為社會共識，違法（規）之駕駛人將依法處置，包括吊銷駕照、扣留車輛、處以高額罰款及刑事訴訟等，確保不法行為得到應有懲戒。



局長戴台㨗指出，人體代謝酒精的速度因人而異，即使自覺無醉意，仍可能超標。許多酒駕者誤以為酒精已完全代謝而駕車上路，但實際檢測仍顯示超標，導致嚴重後果。「酒駕行為不僅威脅自身安全，更可能對無辜民眾的生命構成威脅」。他呼籲大家，不僅要提升安全意識，千萬不要抱著僥倖的心理，酒後搭乘計程車或大眾運輸工具返家，確保平安。